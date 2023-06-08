Доступна новая демоверсия кошмарного психологического хоррора Stray Souls ©

Независимая игровая студия Jukai Studio и Versus Evil, один из ведущих независимых издателей видеоигр, сегодня выпустили новую демо-версию в Steam для своей предстоящей загадочной психологической хоррор-игры Stray Souls в преддверии ее запуска позже в этом году на консолях ПК, PlayStation и Xbox Series.

Погрузитесь в разум Дэниела, подростка, который унаследовал дом от своей отчужденной бабушки. Переезжая, Дэниел встречает загадочную Марту, которая знает о доме больше, чем он ожидал. С наступлением ночи темные тайны, спрятанные в жилище, и прошлое Даниэля вырываются наружу из деревянных конструкций — тайны, от которых Даниэлю, похоже, не убежать.

Новая демонстрация начинается с того, что Дэниел и Марта прибывают к полицейскому участку Аспен-Фолс, который плотно заперт. Игроки будут исследовать местность в поисках входа внутрь, но столкнутся с темными силами, одержимыми желанием удержать их.

Stray Souls сочетает в себе любимые элементы японских хоррор-игр на выживание с множеством новых приемов, включая множество рандомизированных систем, в которых столкновения с врагами, размещение предметов, паранормальные явления и даже погодные условия постоянно меняются, поэтому нет двух одинаковых прохождений. Используя мощь технологии Metahuman и Unreal Engine 5, персонажи и окружение реалистично оживают, погружая вас прямо в ужас и смятение повествования.