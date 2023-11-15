Кошмарный психологический триллер Stray Souls получил большое обновление для ПК и консолей

Независимая игровая студия Jukai Studio и издатель Versus Evil выпустили масштабный патч для своей загадочной психологической игры ужасов Stray Souls на ПК в Steam и PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X и Xbox One.

Первый патч с момента запуска игры устраняет общие проблемы с производительностью и игровым процессом, обнаруженные на консолях и ПК, а также улучшает качество жизни в механике, включая скримеры, прицеливание и сражения с боссами. Исправления включают следующее: