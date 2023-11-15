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Stray Souls 25.10.2023
6.2 39 оценок

Кошмарный психологический триллер Stray Souls получил большое обновление для ПК и консолей

monk70
Новости

Независимая игровая студия Jukai Studio и издатель Versus Evil выпустили масштабный патч для своей загадочной психологической игры ужасов Stray Souls на ПК в Steam и PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X и Xbox One.

Первый патч с момента запуска игры устраняет общие проблемы с производительностью и игровым процессом, обнаруженные на консолях и ПК, а также улучшает качество жизни в механике, включая скримеры, прицеливание и сражения с боссами. Исправления включают следующее:

  • Перезаписан мокап для анимации бездействия лица Дэниела и Марты.
  • Скорректирована камера прыжка с подтягиванием ног, устранена ошибка, из-за которой она возникала перед кат-сценой в раздевалке, и устранена нелогичная путаница.
  • Дэниел больше не раскачивается, целясь из пистолета. Улучшена последовательность случайных подглядываний бабушки и уменьшена их частота, чтобы избежать повторения.
  • Переработаны визуальные эффекты и проблемы с камерой для бабушкиного скримера.
  • Исправлена невозможность прицеливаться и стрелять во время боя с боссом Вендиго (первым).
  • Скорректирована сложность боя с боссом Вендиго (первым).
  • На некоторых уровнях скорректирована яркость фонарика.
  • Перезаписана анимация ударов Марты и переработана вся система, чтобы она выглядела более естественно.
  • Исправлено отсутствие Марты на семейном надгробии перед началом заставки.
  • К заметке на кладбище добавлена подсказка, чтобы ее было легче найти (теперь она более заметна в окружающей среде).
  • Обновлены уровни звука для голосов и проведена проверка всех роликов, чтобы сбалансировать уровни звука.
  • Скорректированы уровни звука для всех врагов.
  • Исправлены размеры шрифта субтитров.
  • Исправлен сбой при смерти в первом бою с боссом Вендиго. (Xbox One)
1
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
vertehwost

этот кусок вообще не должен существовать,все ассеты понатырены , ни че оригинального , глупая постановка , еще и ценник дикий

4
Megido

1422 рубля это дикий ценник? какие же для тебя тогда ценники в размере 5-8к рублей за игру?

0
Кабель из Белфаст-сити Megido

для этой игры 500 рублей высокая цена

2
Жопейро Сенче

Не игра,а кринжота)

0
tvorog8088

Конечно полный трешак абсолютно халтурный, так и не доиграл.

-1