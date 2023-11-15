Кошмарный психологический триллер Stray Souls получил большое обновление для ПК и консолей

Независимая игровая студия Jukai Studio и издатель Versus Evil выпустили масштабный патч для своей загадочной психологической игры ужасов Stray Souls на ПК в Steam и PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X и Xbox One.
Первый патч с момента запуска игры устраняет общие проблемы с производительностью и игровым процессом, обнаруженные на консолях и ПК, а также улучшает качество жизни в механике, включая скримеры, прицеливание и сражения с боссами. Исправления включают следующее:
- Перезаписан мокап для анимации бездействия лица Дэниела и Марты.
- Скорректирована камера прыжка с подтягиванием ног, устранена ошибка, из-за которой она возникала перед кат-сценой в раздевалке, и устранена нелогичная путаница.
- Дэниел больше не раскачивается, целясь из пистолета. Улучшена последовательность случайных подглядываний бабушки и уменьшена их частота, чтобы избежать повторения.
- Переработаны визуальные эффекты и проблемы с камерой для бабушкиного скримера.
- Исправлена невозможность прицеливаться и стрелять во время боя с боссом Вендиго (первым).
- Скорректирована сложность боя с боссом Вендиго (первым).
- На некоторых уровнях скорректирована яркость фонарика.
- Перезаписана анимация ударов Марты и переработана вся система, чтобы она выглядела более естественно.
- Исправлено отсутствие Марты на семейном надгробии перед началом заставки.
- К заметке на кладбище добавлена подсказка, чтобы ее было легче найти (теперь она более заметна в окружающей среде).
- Обновлены уровни звука для голосов и проведена проверка всех роликов, чтобы сбалансировать уровни звука.
- Скорректированы уровни звука для всех врагов.
- Исправлены размеры шрифта субтитров.
- Исправлен сбой при смерти в первом бою с боссом Вендиго. (Xbox One)
этот кусок вообще не должен существовать,все ассеты понатырены , ни че оригинального , глупая постановка , еще и ценник дикий
1422 рубля это дикий ценник? какие же для тебя тогда ценники в размере 5-8к рублей за игру?
для этой игры 500 рублей высокая цена
Не игра,а кринжота)
Конечно полный трешак абсолютно халтурный, так и не доиграл.