Кошмарный психологический триллер Stray Souls получил релизный трейлер с датой выхода в конце октября ©

Независимая игровая студия Jukai Studio и Versus Evil, один из ведущих независимых издателей видеоигр, объявили, что их загадочный психологический хоррор Stray Souls выйдет 25 октября на ПК, PlayStation 4|5 и Xbox Series S|X.

Погрузитесь в душу Дэниела, мальчика-подростка, который унаследовал дом от своей бывшей бабушки. Переезжая, Дэниел встречает загадочную Марту, которая знает о доме больше, чем он ожидал. С наступлением ночи темные тайны, скрывающиеся в жилище, и прошлое Дэниела выходят наружу из деревянных конструкций – тайны, от которых Дэниел, кажется, не может убежать…

Stray Souls сочетает в себе полюбившиеся элементы японских игр ужасов выживания с множеством новых трюков, включая множество рандомизированных систем, в которых встречи с врагами, размещение предметов, паранормальная активность и даже погодные условия постоянно меняются, поэтому не бывает двух одинаковых прохождений. Благодаря новой музыке легендарного композитора Silent Hill Акиры Ямаоки и использованию мощи технологии Metahuman и Unreal Engine 5 персонажи и окружающая среда достоверно оживают, погружая вас прямо в страх и смятение повествования.