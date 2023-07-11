Самые жуткие монстры и мрачные территории в свежем трейлере хоррора Stray Souls ©

В ходе выставки ID@Xbox Showcase был представлен новый трейлер с игровым процессом грядущего хоррора Stray Souls. В нем разработчики демонстрируют нам несколько жутчайших тварей, которые будут встречаться главному герою по ходу прохождения. Также можно оценить территории заброшенного городка и леса - выглядят они действительно пугающе.

К сожалению, точная дата выхода так и не была названа, однако напомним, что релиз состоится в течение 2023 года на ПК и консолях. В Stray Souls игрокам предстоит в Аспен-Фоллз, чтобы разгадать множество тайн и узнать о произошедшем. По мере прохождения на пути главного героя встанет множество монстров, вызывающих отвращение и испуг. Кроме того, среди них вы встретите и мощных боссов.