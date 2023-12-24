Студия Jukai Studio объявила о своём закрытии

О закрытии своей деятельности объявила студия Jukai Studio, учредителем которой является опытный геймдизайнер Bloober Team Артур Лончковский. Первая игра студии, психологический хоррор под названием "Stray Souls", была выпущена в октябре этого года, но не смогла завоевать успех. Проект имеет рекомендацию лишь 25% пользователей на платформе Steam.

Основными причинами закрытия Jukai Studio стали кибербуллинг, слабая реакция на игру "Stray Souls" и невозможность обеспечения финансовой устойчивости студии из-за низких продаж. В штате студии находились только Лончковский и известный музыкант инди-сцены Пит Уичер, отвечающий за саундтрек игры. В остальном, разработка осуществлялась в тесном сотрудничестве с подрядчиками, из-за чего никто не стал вынужденным быть уволенным.

Интересно отметить, что издателем дебютной игры Jukai Studio выступала компания Versus Evil, официальное объявление о закрытии которой появилось только вчера.

Что же касается случаев кибербуллинга, сотрудники студии, издательства, а также игроки, заинтересованные в игре "Stray Souls", были вынуждены обратиться за помощью к юристам.