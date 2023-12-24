Студия Jukai Studio объявила о своём закрытии

О закрытии своей деятельности объявила студия Jukai Studio, учредителем которой является опытный геймдизайнер Bloober Team Артур Лончковский. Первая игра студии, психологический хоррор под названием "Stray Souls", была выпущена в октябре этого года, но не смогла завоевать успех. Проект имеет рекомендацию лишь 25% пользователей на платформе Steam.
Основными причинами закрытия Jukai Studio стали кибербуллинг, слабая реакция на игру "Stray Souls" и невозможность обеспечения финансовой устойчивости студии из-за низких продаж. В штате студии находились только Лончковский и известный музыкант инди-сцены Пит Уичер, отвечающий за саундтрек игры. В остальном, разработка осуществлялась в тесном сотрудничестве с подрядчиками, из-за чего никто не стал вынужденным быть уволенным.
Интересно отметить, что издателем дебютной игры Jukai Studio выступала компания Versus Evil, официальное объявление о закрытии которой появилось только вчера.
Что же касается случаев кибербуллинга, сотрудники студии, издательства, а также игроки, заинтересованные в игре "Stray Souls", были вынуждены обратиться за помощью к юристам.
Ну еще бы. После Stray Souls туда им и дорога. В их детище чуть ли не физически больно играть, столь игра плоха
как в какую то инди срань за 100 р может и не больно , но это стоит 1400 р с дефолтными модельками монстров из движка,на секундочку w40000 Rogue Trader всего на 200 р дороже, это же какой то капец