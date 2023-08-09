10 минут геймплея кроссовера "Черепашек-ниндзя" и Street Fighter 6

7 августа японская студия Capcom объявила о коллаборации между франшизой "Черепашки-ниндзя" и файтингом Street Fighter 6.
Вчера, 8 августа, в она стартовала и издание IGN показало, как выглядит геймплей игры с персонажем в костюме Леонардо. Всего было показано 10 минут геймплея, в рамках этой коллаборации разработчики добавили в файтинг тематические облики известных черепашек. Кроме того, в игре появились специальные аксессуары, эмоции, титулы и обои.
Street Fighter 6 уже доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC через Steam. Кроме того, компания Taito разработала аркадную версию игры, но пока она доступна только в Японии. В мире уже продано два миллиона копий игры.
100 баксов за все костюмы 4х черепах это реально жестка
Халтура ппц
В?
Не позорились бы, когда уже 5 лет как есть такое.