Capcom показала новый геймплей за А.К.И. в Street Fighter 6

А.К.И., следующий DLC-боец, который присоединится к Street Fighter 6 в рамках Year 1 Character Pass. Capcom представила небольшое превью игрового процесса, демонстрирующее некоторые ее приемы и комбо.
Используя свои когти и яд (которому ее научил наставник F.A.N.G.), A.K.I атакует на дальних дистанциях и может мгновенно сократить расстояние. Отследить ее передвижения сложно, но яд, пожалуй, самый опасный аспект. Если отравить противника, некоторые атаки могут спровоцировать взрыв и нанести еще больший урон.
А.К.И поступит в продажу 27 сентября, а новый геймплей будет представлен на выставке Tokyo Game Show 2023, которая пройдет с 21 по 24 сентября. Street Fighter 6 доступна для Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК. Ознакомьтесь с нашим обзором здесь.
Мммм, Чун-Ли так сексуально лежит в конце, будучи побеждённой :D
Балрога хотеть