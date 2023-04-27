Capcom рассчитывает продать более 10 миллионов копий Street Fighter 6 ©

Компания Capcom активно рекламирует Street Fighter 6 с момента ее анонса в прошлом году. Помимо многочисленных трейлеров и анонсов персонажей, компания выпустила бесплатную демоверсию для PS4 и PS5, которая также вышла для Xbox Series X/S и PC). Выступая перед журналом Famitsu, представитель Capcom директор Харухиро Цудзимото сказал, что компания нацелена на более чем 10 миллионов продаж за время жизни игры.

Так как Street Fighter 5 был продан тиражом более семи миллионов копий, то, учитывая цифровые продажи, сиквел будет стремиться к 10 миллионам. Цудзимото также сказал, что команда хотела сделать "все, что мы не смогли сделать раньше с Street Fighter 6, и вот мы здесь сегодня".

Он также подтвердил, что будущие игры Capcom будут поддерживать кроссплатформенную игру, и что разработка Exoprimal - это "накопление ноу-хау для этой цели".

Мы считаем, что должны создавать такие игры, как Exoprimal, которые станут ориентиром для будущего направления компании, во что бы то ни стало.

Конечно, это хорошая новость, скажем, для следующей итерации Monster Hunter, поскольку кросс-плей - одно из самых больших требований фанатов.

Что касается Street Fighter 6, то она выходит 2 июня для Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК. В дополнение к 18 персонажам на старте, игра получит еще четырех персонажей в качестве DLC в первый год.