Эд появится в Street Fighter 6 в конце февраля

Платный персонаж Эд из Street Fighter 6 появится 27 февраля, объявила компания Capcom. Эд будет разблокирован для владельцев Deluxe Edition, Ultimate Edition или Year 1 Character Pass.
Capcom также выпустила "Ed Arrives! Fighting Pass!", который содержит косметические предметы, созданные по мотивам боксера с психической силой, игру "Captain Commando", в которую можно поиграть в игровом центре, и монеты Fighter Coins.
В Street Fighter 6 игроки могут исследовать различные регионы по всему миру и получать специальные приемы от многочисленных мастеров, которые можно смешивать и сочетать. Также в игре есть режим Master Assist, позволяющий игрокам вызывать таких мастеров, как Рю, для помощи в бою.
Street Fighter 6 уже доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и PC через Steam.