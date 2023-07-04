Street Fighter 6 02.06.2023
7.8 302 оценки

Нейросеть показала Чунь Ли из Street Fighter в реальной жизни

Simple Jack
Новости

Художник под никнеймом CGStatic показал, как бы выглядела Чунь Ли из Street Fighter в реальной жизни. Для этого он использовал нейросеть Stable Diffusion и полученный результат опубликовал на Deviantart.

2 июня вышла новая часть файтинга — Street Fighter 6. Игра доступна на ПК, PlayStation 4/5 и Xbox Series X/S. В июне стало известно, что игра показала лучший старт среди всех файтингов на ПК.

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8
Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 8
Ваш комментарий
SOLUS5678

Красиво!!!!

5
Trevor

во, и ноги норальные, а не убожество из современной сф

1
ModRed5555

Ох уж эти руки крюки

0
alex_jay

А в реальной жизни она видимо, в массажном салоне работает... с доп. услугами.

0
Главный инженегр

Это было несложно

0
Главный инженегр

Это было несложно

0
Strannik110

Отлично, все на месте, твердая пятерка!!!

0
SULIK 712

мне кажется стрит файтеру пора бы уже с такой графикой выходить,а не с этой убогой мультяшной

-1