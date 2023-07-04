Нейросеть показала Чунь Ли из Street Fighter в реальной жизни

Художник под никнеймом CGStatic показал, как бы выглядела Чунь Ли из Street Fighter в реальной жизни. Для этого он использовал нейросеть Stable Diffusion и полученный результат опубликовал на Deviantart.

2 июня вышла новая часть файтинга — Street Fighter 6. Игра доступна на ПК, PlayStation 4/5 и Xbox Series X/S. В июне стало известно, что игра показала лучший старт среди всех файтингов на ПК.