Нейросеть показала Чунь Ли из Street Fighter в реальной жизни

Художник под никнеймом CGStatic показал, как бы выглядела Чунь Ли из Street Fighter в реальной жизни. Для этого он использовал нейросеть Stable Diffusion и полученный результат опубликовал на Deviantart.
2 июня вышла новая часть файтинга — Street Fighter 6. Игра доступна на ПК, PlayStation 4/5 и Xbox Series X/S. В июне стало известно, что игра показала лучший старт среди всех файтингов на ПК.
Красиво!!!!
во, и ноги норальные, а не убожество из современной сф
Ох уж эти руки крюки
А в реальной жизни она видимо, в массажном салоне работает... с доп. услугами.
Это было несложно
Это было несложно
Отлично, все на месте, твердая пятерка!!!
мне кажется стрит файтеру пора бы уже с такой графикой выходить,а не с этой убогой мультяшной