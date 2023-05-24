Capcom выпустила очередной видеоролик с руководством по персонажу для Street Fighter 6, и на этот раз в центре внимания - Манон. Всемирно известная супермодель и дзюдоистка - хорошо подготовленный боец, наносящий удары ногами и применяющий различные броски, когда приближается к противникам.
Стиль Манон заключается в том, чтобы блокировать движение противника с помощью противовоздушных и быстрых ударов. После этого используйте комбо и броски, повышая уровень "медали" Манон. Один из приемов - Renverse, который можно смешивать в комбо или использовать для удара противника на расстоянии.
Новое видео Street Fighter 6 демонстрирует навыки Манон©
Capcom выпустила очередной видеоролик с руководством по персонажу для Street Fighter 6, и на этот раз в центре внимания - Манон. Всемирно известная супермодель и дзюдоистка - хорошо подготовленный боец, наносящий удары ногами и применяющий различные броски, когда приближается к противникам.
Жопень плохо видно :(
И у этой бёдра ого-го.
И не только навыки)