Street Fighter 6 02.06.2023
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Новое видео Street Fighter 6 демонстрирует навыки Манон

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Procy_on
Новости

Capcom выпустила очередной видеоролик с руководством по персонажу для Street Fighter 6, и на этот раз в центре внимания - Манон. Всемирно известная супермодель и дзюдоистка - хорошо подготовленный боец, наносящий удары ногами и применяющий различные броски, когда приближается к противникам.

Стиль Манон заключается в том, чтобы блокировать движение противника с помощью противовоздушных и быстрых ударов. После этого используйте комбо и броски, повышая уровень "медали" Манон. Один из приемов - Renverse, который можно смешивать в комбо или использовать для удара противника на расстоянии.

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