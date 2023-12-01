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Street Fighter 6 02.06.2023
8 414 оценок

Объявлен список игр-участниц турнира EVO Japan 2024

butcher69
Новости

Сегодня организаторы ежегодного киберспортивного файтинг-турнира The Evolution Championship Series анонсировали список игр, которые будут представлены на турнире EVO Japan 2024. Мероприятие пройдет с 27 по 29 апреля 2024 года в Ariake GYM-EX в Токио. Давайте посмотрим, какие игры были выбраны:

Как видите, здесь широко представлены игры от Arc System Works, которая представлена двумя своими основными сериями, а также Under Night In-Birth II Sys:Celes, игрой, которая дебютирует в январе 2024 года.

Интересен выбор включить в группу две игры из серии Street Fighter, а также Tekken 8, который также еще не доступен (он выйдет в январе 2024 года).

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Street Fighter 6
02.06.2023
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