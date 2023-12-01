Объявлен список игр-участниц турнира EVO Japan 2024

Сегодня организаторы ежегодного киберспортивного файтинг-турнира The Evolution Championship Series анонсировали список игр, которые будут представлены на турнире EVO Japan 2024. Мероприятие пройдет с 27 по 29 апреля 2024 года в Ariake GYM-EX в Токио. Давайте посмотрим, какие игры были выбраны:
- Granblue Fantasy Versus: Rising
- Guilty Gear: Strive
- The King of Fighters XV
- Street Fighter III: 3rd Strike - Fight for the Future
- Street Fighter 6
- Tekken 8
- Under Night In-Birth II Sys:Celes
Как видите, здесь широко представлены игры от Arc System Works, которая представлена двумя своими основными сериями, а также Under Night In-Birth II Sys:Celes, игрой, которая дебютирует в январе 2024 года.
Интересен выбор включить в группу две игры из серии Street Fighter, а также Tekken 8, который также еще не доступен (он выйдет в январе 2024 года).