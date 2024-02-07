Опубликован список игр чемпионата по файтингам EVO 2024

EVO 2024, новый выпуск крупнейшего турнира по файтингам, по традиции пройдет летом, и в эти дни организаторы объявили список игр, которые будут представлены на турнире, включая новинки и классические хиты.и классические хиты.

EVO 2024 пройдет с 19 по 21 июля 2024 года на новой площадке - в West Hall Las Vegas Convention Center в Лас-Вегасе, США, и, как сообщается, станет самым масштабным за всю историю турнира, представив не менее восьми игр на главной сцене, а также различные другие мероприятия, помимо вероятных презентаций и анонсов.

Как мы знаем, за организацией стоит Sony PlayStation, которая приобрела бренд и теперь контролирует мероприятие под своим патронажем, что также объясняет преобладание PS5 в качестве платформы выбора.

Что касается представленных игр, то вот список файтингов, по которым будут соревноваться участники в этом году:

Также запланированы различные памятные мероприятия, в том числе посвященное знаменитому EVO Moment 37 и, по сути, самому большому мультиплеерному событию BYOC (Bring Your Own Controller) в истории EVO. До этого EVO Japan пройдет с 27 по 29 апреля 2024 года.