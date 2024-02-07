Опубликован список игр чемпионата по файтингам EVO 2024

EVO 2024, новый выпуск крупнейшего турнира по файтингам, по традиции пройдет летом, и в эти дни организаторы объявили список игр, которые будут представлены на турнире, включая новинки и классические хиты.и классические хиты.
EVO 2024 пройдет с 19 по 21 июля 2024 года на новой площадке - в West Hall Las Vegas Convention Center в Лас-Вегасе, США, и, как сообщается, станет самым масштабным за всю историю турнира, представив не менее восьми игр на главной сцене, а также различные другие мероприятия, помимо вероятных презентаций и анонсов.
Как мы знаем, за организацией стоит Sony PlayStation, которая приобрела бренд и теперь контролирует мероприятие под своим патронажем, что также объясняет преобладание PS5 в качестве платформы выбора.
Что касается представленных игр, то вот список файтингов, по которым будут соревноваться участники в этом году:
- Street Fighter 6 (Capcom) - PS5
- Tekken 8 (BANDAI NAMCO Entertainment) - PS5
- Mortal Kombat 1 (WB Games) - PS5
- Guilty Gear: Strive (Arc Systems Works) - PS5
- King of Fighters XV (SNK) - PS5
- Granblue Fantasy Versus: Rising (Cygames, Inc.) - PS5
- Under Night In-Birth II [Sys:Celes] (French Bread) - PS5
- Street Fighter III: 3rd Strike (Capcom) - аркада
Также запланированы различные памятные мероприятия, в том числе посвященное знаменитому EVO Moment 37 и, по сути, самому большому мультиплеерному событию BYOC (Bring Your Own Controller) в истории EVO. До этого EVO Japan пройдет с 27 по 29 апреля 2024 года.
Ништяк что старые файтаны возвращают в мейн дисциплины, в прошлом году марвелы в этом 3с.