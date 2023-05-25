Релизный трейлер файтинга Street Fighter 6

До дебюта Street Fighter 6 остались считанные дни, и чтобы напомнить нам об этой дате, сегодня Capcom выпустила стартовый трейлер, представленный Лил Уэйном.
В ролике известный рэпер знакомит нас с миром Street Fighter 6, в то время как на заднем плане демонстрируются сцены из игры, в которых показаны различные бойцы, которые войдут в состав команды на момент запуска, а также напоминание о важности настройки своего аватара в режиме World Tour, а также в сетевом и локальном мультиплеере.
Напомним, что Street Fighter 6 появится в магазинах 2 июня 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и PC. В магазинах соответствующих платформ можно скачать бесплатную демоверсию игры, которая позволит вам попробовать World Tour.
Для непосвященных - это самая большая новая функция Street Fighter 6, режим, в котором игроки могут создать бойца своей мечты, используя богатый редактор для определения черт лица и тела, а также стиля боя. После этого они смогут исследовать различные локации, сражаться с другими бойцами под руководством центрального процессора или созданных другими игроками, а также выполнять различные побочные действия в перерывах между потасовками.
По сравнению с трейлером к SF5, какая-то попса галимая, где негр - репер торчок втирает, как круто играть. Ну такое. Да и игру саму превратили в смесь Fortnite с Saints Row. Даже саундтрека толкового не завезли, а какую-то баланду, созданную на коленке, которая звучит никак.
Лил Уейн - не только достойный музыкант, но ещё и хороший человек. Не смотря на внешний вид, у него высокий интеллект, он выступает против BLM и уважительно относится к белым. Capcom не случайно выбрали именно его.
И всё же. Трейлер должен продвигать игру, а не какого-то там репера. Этим мне и нравится трейлер той же SF4 и 5. Ибо там продвигается именно что сама игра. Без ничего лишнего. А тут прям каша. И, как я подозреваю, выбрали они его не поэтому. А потому что репер, да и ещё чёрный. А их новая игра продвигает современную культуру и ударяется в попсу. И чтобы угодить современным трендам, взяли его и многих других. Ибо так сейчас почти все делают.
Его выбрали потому, что он - музыкант высочайшего калибра. И не трейлер продвигает его, а его присутствие в трейлерах - уже само по себе большое продвижение для игры.
По его виду, я бы сказал что он продвигает свой нездоровый образ жизни, нежели игру.
Все же IV больше не переплюнут, хотя бы часть механик V убрали, уже плюс.
одни негры!