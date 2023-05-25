Релизный трейлер файтинга Street Fighter 6 ©

До дебюта Street Fighter 6 остались считанные дни, и чтобы напомнить нам об этой дате, сегодня Capcom выпустила стартовый трейлер, представленный Лил Уэйном.

В ролике известный рэпер знакомит нас с миром Street Fighter 6, в то время как на заднем плане демонстрируются сцены из игры, в которых показаны различные бойцы, которые войдут в состав команды на момент запуска, а также напоминание о важности настройки своего аватара в режиме World Tour, а также в сетевом и локальном мультиплеере.

Напомним, что Street Fighter 6 появится в магазинах 2 июня 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и PC. В магазинах соответствующих платформ можно скачать бесплатную демоверсию игры, которая позволит вам попробовать World Tour.

Для непосвященных - это самая большая новая функция Street Fighter 6, режим, в котором игроки могут создать бойца своей мечты, используя богатый редактор для определения черт лица и тела, а также стиля боя. После этого они смогут исследовать различные локации, сражаться с другими бойцами под руководством центрального процессора или созданных другими игроками, а также выполнять различные побочные действия в перерывах между потасовками.