Скриншоты из нового сюжетного режима Street Fighter 6 ©

Компания Capcom выложила в сеть новые скриншоты к игре Street Fighter 6, демонстрирующий насыщенный сюжетный режим. В ходе игрового процесса игроки смогут исследовать различные регионы мира и научиться выполнять специальные удары различных мастеров, которые затем можно будет комбинировать между собой. Кроме того, в игре появится режим Master Assist, позволяющий игрокам вызывать таких мастеров, как Рю, чтобы те помогали им в бою.

Среди мини-игр, в которых игрокам предстоит зарабатывать деньги для покупки внутриигровой еды, одежды и прочего, есть такие, как разбивание бутылок в стиле каратэ, приготовление блюд итальянской кухни и парирование баскетбольных мячей.

На улицах города вы сможете вступать в сражения одним нажатием кнопки. Бой ведется в традиционном для игры стиле управления с использованием шести кнопок, но при этом добавляется новый современный стиль управления с использованием четырех кнопок: три силы атаки и специальные приемы, выполняемые одним нажатием кнопки.

Street Fighter 6 выйдет 2 июня 2023 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC.