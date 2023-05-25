Скриншоты из нового сюжетного режима Street Fighter 6

Компания Capcom выложила в сеть новые скриншоты к игре Street Fighter 6, демонстрирующий насыщенный сюжетный режим. В ходе игрового процесса игроки смогут исследовать различные регионы мира и научиться выполнять специальные удары различных мастеров, которые затем можно будет комбинировать между собой. Кроме того, в игре появится режим Master Assist, позволяющий игрокам вызывать таких мастеров, как Рю, чтобы те помогали им в бою.
Среди мини-игр, в которых игрокам предстоит зарабатывать деньги для покупки внутриигровой еды, одежды и прочего, есть такие, как разбивание бутылок в стиле каратэ, приготовление блюд итальянской кухни и парирование баскетбольных мячей.
На улицах города вы сможете вступать в сражения одним нажатием кнопки. Бой ведется в традиционном для игры стиле управления с использованием шести кнопок, но при этом добавляется новый современный стиль управления с использованием четырех кнопок: три силы атаки и специальные приемы, выполняемые одним нажатием кнопки.
Street Fighter 6 выйдет 2 июня 2023 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC.
Новый дизайн Кэмми просто отвал, да и вообще чисто визуально в этот раз мне сф6 больше нравится чем Теккен 8, именно по дизайну персов
Так, а где скрин попца Кэсси?