Состоялся релиз файтинга Street Fighter 6 ©

6-летнее ожидание подошло к концу – Capcom выпустила файтинг Street Fighter 6 на PS4 и PS5, Xbox Series X/S и ПК. Предыдущая часть, Street Fighter V, вышла в феврале 2016 года.

Street Fighter 6 может похвастаться набором разнообразных персонажей, у каждого из которых есть свой стиль игры и приемы, которые вы можете использовать в бою. Street Fighter 6 предлагает игрокам стартовый ростер из 18 персонажей, в который входят Бланка, Камми, Чун-Ли, Ди Джей, Дхалсим, Э. Хонда, Гайл, Джейми, Джей Пи, Юри, Кен, Кимберли, Лили, Люк, Манон, Мариса, Рю и Зангиев.