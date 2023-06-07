Street Fighter 6 получила официальную верификацию для Steam Deck ©

Фанаты файтинга радуйтесь! Вчера Street Fighter 6 получил от компании Valve значок Steam Deck Verified, подтверждающий его полную совместимость с платформой Steam Deck. Хотя все тесты прошли проверку, в описании говорится, что для первой установки игры требуется активное интернет-соединение.

В целом, значок не означает, что игра будет хорошо работать на консоли от Valve. Мы видели множество проверенных игр, которые имели серьезные проблемы, в то время как некоторые неподдерживаемые игры работали совершенно нормально.

Street Fighter 6 уже доступна, и вы можете приобрести ее в различных интернет-магазинах, в том числе и в Steam.