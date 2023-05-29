Свежая порция роликов Street Fighter 6 посвящена навыкам Зангиева, Кэмми и Лили ©

Street Fighter 6 выходит в конце этой недели, но видеоролики с персонажами продолжают появляться. Последние из них посвящены двум постоянным персонажам серии - Зангиеву и Кэмми - и Лили, новому персонажу.



Зангиев - медлительный боец, способный наносить огромный урон своими бросками. Он хорошо сочетается с Drive Rush, когда вы быстро приближаетесь и используете Screw Piledriver, чтобы обойти защиту противника.

Кэмми специализируется на быстрых ударах с приличной дальностью, смешивая специальные движения и броски, когда сближается с противником. Если вам нужно сократить дистанцию и застать противника врасплох, хорошо работает Хулиганская комбинация, особенно если она может переходить в броски.

Наконец, Лили, которая использует боевые булавы и заряжающие атаки для давления на противников. Используя Condor Wind, она может менять свои движения и создавать новые возможности для атаки.