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Street Fighter 6 02.06.2023
7.9 386 оценок

Свежее обновление для Street Fighter 6 добавило нового бойца и ряд изменений

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butcher69
Новости

Компания Capcom выпустила обновление 1.05 для Street Fighter 6 (версия 1.000.005 для PS5), которое, помимо прочих улучшений, добавляет в игру A.K.I.. Обновление весит около 2.3 ГБ и с полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

A.K.I. из Street Fighter 6 обладает уникальной способностью накладывать на противника эффект яда. При отравлении противник будет медленно терять жизнь до тех пор, пока не пройдет определенное время или пока A.K.I. не получит урон.

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Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Feliskotta

Шикарный перс. Лучший файтинг становится ещё лучше)

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