Свежее обновление для Street Fighter 6 добавило нового бойца и ряд изменений

Компания Capcom выпустила обновление 1.05 для Street Fighter 6 (версия 1.000.005 для PS5), которое, помимо прочих улучшений, добавляет в игру A.K.I.. Обновление весит около 2.3 ГБ и с полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
A.K.I. из Street Fighter 6 обладает уникальной способностью накладывать на противника эффект яда. При отравлении противник будет медленно терять жизнь до тех пор, пока не пройдет определенное время или пока A.K.I. не получит урон.
Шикарный перс. Лучший файтинг становится ещё лучше)