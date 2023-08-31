Свежий трейлер Street Fighter 6 раскрывает боевые способности А.К.И. и геймплей за новую героиню

Уже скоро в популярном файтинге Street Fighter 6 будет добавлена настоящая маньячка и экспертка по ядам А.К.И.. Разработчики игры из студии Capcom опубликовали геймплейный трейлер героини, позволяя в деталях оценить новую играбельную героиню. Ролик демонстрирует основные боевые приемы и смертоносные способности с ядом.
Способности А.К.И. во многом вдохновлены боевым стилем её мастера Фанга, который впервые появился в Street Fighter 5. Её атаки позволяют достать цель на любом расстоянии и мгновенно отравить её, что повышает получаемый жертвой урон. В одиночном режиме World Tour появится отдельная история, связанная с героиней, а также её можно будет использовать для сетевых или локальных сражений.
Новая героиня появится в Street Fighter 6 уже 27 сентября на ПК и консолях. Она будет доступна бесплатно всем владельцам пропуска Year 1 или владельцам расширенных изданий файтинга Deluxe Edition и Ultimate Edition. Также А.К.И. можно будет попробовать бесплатно в течение часа с помощью билета Rental Fighter, который можно получить в разделе Fighting Passes.
Почему вместо волос на голове шляпка гриба?
я примерно предполагаю кто моделью был
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