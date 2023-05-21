В новых виидеогайдах Street Fighter 6 можно увидеть Бланку и Далсима ©

Открытая бета-версия игры Street Fighter 6 от Capcom продолжается, позволяя игрокам играть по сети в Battle Hub с такими персонажами, как Люк, Джейми, Гил, Рю, Кимберли и другими. Однако два персонажа, которые недоступны, - это Бланка и Далсим. Они входят в стартовый реестр, и благодаря новым видеороликам с руководством по персонажам мы можем узнать больше о соответствующих стилях игры.

Ветераны серии будут знакомы с их тактикой. Бланка обладает некоторыми способностями передвижения и зарядки, которые сбивают противников с толку (например, Rolling Attack) и обходят их защиту. Далсим может быть еще более непредсказуемым благодаря своей широкой досягаемости и снарядам. Он особенно хорош в подавлении атак с воздуха и может сократить расстояние с помощью телепортов.

Street Fighter 6 выходит 2 июня для Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.