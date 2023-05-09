Street Fighter: Duel 28.02.2023
0 0 оценок

Street Fighter: Duel превысила 4 миллиона загрузок

©
monk70
Новости

Capcom объявила, что количество загрузок Street Fighter: Duel превысило четыре миллиона. Игра запущена в феврале 2023 года после долгого ожидания. Несмотря на достигнутые впечатляющие загрузки, игра была встречена очень негативно.

Street Fighter: Duel не пытается воссоздать подлинный опыт Street Fighter на мобильных устройствах. Вместо этого она выбирает странную комбинацию сбора жетонов и, по сути, наблюдения за происходящими боями.

Street Fighter: Duel доступна для загрузки в Appstore или Google Play.

Мобильные
0
0
Последние посты по игре Street Fighter: Duel
Анонсирована условно-бесплатная мобильная ролевая игра Street Fighter: Duel, которая выйдет в феврале
Анонсирована условно-бесплатная мобильная ролевая игра Street Fighter: Duel, которая выйдет в феврале
Комментарии: 0
Ваш комментарий