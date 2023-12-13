Анонсирована игра про экстремальный вид спорта Streetdog BMX

Издатель Null Games и разработчик Yeah Us! Games анонсировали экстремальную спортивную игру Streetdog BMX для ПК (Steam). Дата релиза не была объявлена.

Streetdog BMX — это игра об экстремальных видах спорта, в которой вам предстоит проехать шесть обширных уровней, выполняя опасные трюки и проходя непростые испытаний. Поклонники Pro Skater Тони Хока и BMX Дэйва Мирры почувствуют себя как дома в этой веселой и сложной игре.

Настройте свой байк и гонщика, прежде чем отправиться в город, с шестью огромными картами для исследования. На каждой карте есть потайные места, уникальные испытания и захватывающие дух урбанистические пейзажи.