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Streetdog BMX 2025 г.
Инди, Спорт, От третьего лица
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Анонсирована игра про экстремальный вид спорта Streetdog BMX

ltdx
Новости

Издатель Null Games и разработчик Yeah Us! Games анонсировали экстремальную спортивную игру Streetdog BMX для ПК (Steam). Дата релиза не была объявлена.

Streetdog BMX — это игра об экстремальных видах спорта, в которой вам предстоит проехать шесть обширных уровней, выполняя опасные трюки и проходя непростые испытаний. Поклонники Pro Skater Тони Хока и BMX Дэйва Мирры почувствуют себя как дома в этой веселой и сложной игре.

Настройте свой байк и гонщика, прежде чем отправиться в город, с шестью огромными картами для исследования. На каждой карте есть потайные места, уникальные испытания и захватывающие дух урбанистические пейзажи.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
POBWNK

Любители летать на великах в GTA SA может быть найдут здесь что-нибудь увлекательное)

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