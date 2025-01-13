Stronghold: Definitive Edition достигла важного рубежа, создатели культовой стратегии в восторге

Студия Firefly похвасталась значительными достижениями Stronghold: Definitive Edition. Популярная стратегия была продана тиражом 500 000 копий чуть более чем за год с момента выхода (ноябрь 2023 года). Хотя результат впечатляет, он не отразился на количестве игроков в Steam.

Финальное издание Stronghold вышло только на платформе Valve. За последние несколько месяцев в любой день в нее в лучшее время играли менее 1 000 человек, что значительно меньше, чем в день релиза - тогда игра в один момент времени привлекала 9 672 поклонника.

Несмотря на это, Stronghold: Definitive Edition остается высоко оцененной игрой. На сегодняшний день игра получила почти 7700 отзывов, среди которых 86% положительные.