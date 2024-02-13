Stronghold: Definitive Edition получила бесплатное обновление контента и DLC Swine's Bay

После запуска, превзошедшего все ожидания Firefly Studios: менее чем за 72 часа было продано 100 000 единиц, уже доступно первое существенное обновление игрового процесса Stronghold: Definitive Edition. Зимнее обновление доступно бесплатно, одновременно запуская бесплатный контент и платный DLC Swine's Bay, который расширяет базовую кампанию Stronghold: Definitive Edition семью новыми миссиями. Под опекой мудрого сержанта игрокам предстоит спасти легендарную «Драгоценность Севера» из лап злодейской Свиньи.
Идя по следам захваченных родственников сэра Длиннорукого, игроки продолжают свое героическое путешествие в совершенно новой одиночной кампании. Находясь в плену у гнилого работорговца капитана Хогсфута, одного из самых известных союзников Свиньи, игроки должны благополучно вернуть племянницу Длиннорукого и положить конец проклятой истории об этом отвратительном капитане. Смело преодолевайте сложные испытания, побеждайте на новых полях сражений и заслужите звание средневекового мастера боя.
Firefly Studios намерена поддержать Stronghold: Definitive Edition значительным платным и бесплатным контентом после запуска в виде двух крупных обновлений. Цель каждого из них — предложить новые миссии, созданные опытными разработчиками для игроков, которые хотят бросить вызов своему двадцатилетнему опыту в Stronghold.
Бесплатное Зимнее обновление, выпущенное вместе с DLC Swine’s Bay, добавляет вторую экономическую кампанию, озвученную вернувшимся актером озвучивания Stronghold Джеем Саймоном. Эти миссии предназначены для проверки стратегических навыков игроков за пределами фронта и включают в себя ряд сложных задач по добыче ресурсов и управлению ими. Королевства могут быть сокрушены воинами, но их могут поднять только те, у кого есть видение строительства.