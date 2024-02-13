Stronghold: Definitive Edition получила бесплатное обновление контента и DLC Swine's Bay

Добро пожаловать в мрачную эпоху раздоров и предательств. Эта история разворачивается в средневековой Англии, раздираемой междоусобными войнами. После смерти короля коварные лорды-изменники захватили власть и ввергли королевство в хаос междоусобиц.

Теперь судьба Англии в ваших руках. Вы — юный лорд, верный клятве служить короне. Вам предстоит пройти испытание огнём и мечом, чтобы объединить королевство и отвоевать захваченные земли. Вас ждёт 21 миссия против армий четырёх коварных лордов-предателей по прозвищам Крыса, Кабан, Змея и Волк.

Вам предстоит отражать осады замков, захватывать вражеские крепости, вести оборонительные бои против превосходящих сил противника. Помимо сражений, вам придётся заниматься хозяйством и экономикой — собирать ресурсы, производить оружие и боеприпасы, чтобы обеспечить армию всем необходимым.

От ваших решений и стратегии будет зависеть судьба Англии. Сможете ли вы победить предателей, объединить королевство и восстановить мир? Пришло время взять ситуацию в свои руки и написать новую главу в истории средневековой Англии.