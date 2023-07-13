Авторы Subnautica призвали коллег отправить свои игры в хоспис для молодых

Разработчики Subnautica призвали коллег из других студий прислать свои игры в первый в Австралии хоспис для молодых людей. Авторы уже отправили несколько копий подводного симулятора выживания, в который неизлечимо больные пациенты смогут поиграть на PlayStation 5,

«Дорогие друзья-разработчики. Недавно я познакомилась с одной из медсестер, работающих в первом в Австралии хосписе для подростков и молодых людей. Она упомянула, что у них есть три PS5, на которых пациенты могут играть. Я отправила им несколько кодов Subnautica. Может быть, кто-то еще хочет поделиться своей игрой (играми)? Напишите мне», — Джесс Дамерст, релиз-менеджер студии Unknown Worlds.

На призыв студии откликнулись разработчики God of War: Ragnarok, Moving Out, Cloudpunk и Astroneer. Дамерст оказалась шокирована отзывчивостью коллег и поблагодарила их за доброе дело.

«Я получила так много информации, что это просто удивительно. Я не могу в это поверить. [...] Ко мне обратились PR-агентства, которые предоставили ключи, и несколько стримеров, которые вышли на связь. Я была потрясена количеством людей. [...] Первоначально я общалась с одним сотрудником хосписа, которому я отправила ключи от нашей игры. Но когда я увидела, какой отклик я получаю, то подумала, что мне нужно поговорить с ними напрямую. Поэтому я позвонила им и поговорила с человеком, который будет заниматься консолями и их настройкой, и они были очень рады. Они сказали: «Мы только что открылись, у нас не так много игр на консолях». Вроде бы они сказали, что у них было всего две или три игры. Они были очень рады».