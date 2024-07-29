Скриншоты Subnautica 2 начали появляться в первой игре

Unknown Worlds Entertainment в настоящее время занята Subnautica 2, продолжением критически известной серии песочниц на выживание. Ранний доступ запланирован на 2025 год, а более подробная информация появится в этом году, но анонс может состояться уже скоро.
Один из игроков на сабреддите Subnautica впервые отметил новое изображение капсулы времени с хэштегом «PEEPERSRULE», появившееся в первой игре. Модератор уточнил, что скриншот относится к грядущему сиквелу. С тех пор появилось несколько новых изображений, демонстрирующих различные виды флоры и фауны в игре.
Unknown Worlds никак не прокомментировала это, кроме того, что аниматор Скотт Макдональд сказал: «Забавно» в Discord. Однако это может быть прелюдией к предстоящему анонсу. Возможно, трейлер будет показан на Gamescom Opening Night Live в следующем месяце, а затем появятся подробности о раннем доступе? Время покажет.
Хотя официально это не подтверждено, Subnautica 2, скорее всего, выйдет на ПК. Несмотря на то, что издатель Krafton называет ее игрой-сервисом, в ней не будет сезонных или боевых пропусков, а обновления после запуска будут бесплатными. Также подтвержден мультиплеер до четырех игроков, но он необязателен.
Игра, которая по-настоящему передает атмосферу водной среды: глубины, опасности, неизвестность.
Ну не так что бы по настоящему, но среди тысяч выживалок весьма достойна.
"по-настоящему" - через дефис, так как наречие.
не смеши. простая гриндилка с искусственным затягиваинем времени.
Было бы довольно увлекательно, если бы в Subnautica не затягивали геймплей гриндом.
Можно ведь просто со старта сразу пойти за лечебным ферментом, имея ресурсы на все виды транспорта, снаряжения и финальную ракету.
А вообще - к чему эта суета с болезнью? Пусть ГГ сразу построит бесплатную ракету и улетит.
Хотя строительство - это тоже затягивание геймплея, пусть оно и бесплатное. Можно сразу сократить до кат-сцены, где аврора расшибается и за ГГ через 5 минут спускается корабль спасателей.
Но ведь никому не нравится игровое кино, верно? Так что, можно просто сократить до заставки, где Аврору не сбивает луч и сразу перейти к титрам.
отличная игра.... очень кстати передает дух исследования... выживалок много, сабнавтика - одна)
Да я помню когда она вышла как я срал при спуске в глубины это просто словами не передать кайфовая игруля
В VR да, прикольно.
Им бы дополнить сюжет и механики и норм. ))
Игра которая вызвала у одних бурю восторга у других усмешку. Ну а игроделы правильно куй пока горячо.
выглядит как игра с пс3
После высерно-повесточной и очень посредственной "ниже дна", как-то я переживаю за вторую часть. Тем более что авторы не раз уже демонстрировали свою вокнутость, отменяя членов своей команды.
Убьют же этим сервисом... На релизе точно нет смысла играть тогда.
Скучная она... Хотя забавная
для медитаций самое оно.
Для медитаций есть Abzu.