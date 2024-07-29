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Subnautica 2 2025 г.
Адвенчура, Выживание
7.5 25 оценок

Скриншоты Subnautica 2 начали появляться в первой игре

butcher69
Новости

Unknown Worlds Entertainment в настоящее время занята Subnautica 2, продолжением критически известной серии песочниц на выживание. Ранний доступ запланирован на 2025 год, а более подробная информация появится в этом году, но анонс может состояться уже скоро.

Один из игроков на сабреддите Subnautica впервые отметил новое изображение капсулы времени с хэштегом «PEEPERSRULE», появившееся в первой игре. Модератор уточнил, что скриншот относится к грядущему сиквелу. С тех пор появилось несколько новых изображений, демонстрирующих различные виды флоры и фауны в игре.

Unknown Worlds никак не прокомментировала это, кроме того, что аниматор Скотт Макдональд сказал: «Забавно» в Discord. Однако это может быть прелюдией к предстоящему анонсу. Возможно, трейлер будет показан на Gamescom Opening Night Live в следующем месяце, а затем появятся подробности о раннем доступе? Время покажет.

Хотя официально это не подтверждено, Subnautica 2, скорее всего, выйдет на ПК. Несмотря на то, что издатель Krafton называет ее игрой-сервисом, в ней не будет сезонных или боевых пропусков, а обновления после запуска будут бесплатными. Также подтвержден мультиплеер до четырех игроков, но он необязателен.

69
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
ENGIS

Игра, которая по-настоящему передает атмосферу водной среды: глубины, опасности, неизвестность.

55
vzglydizugla

Ну не так что бы по настоящему, но среди тысяч выживалок весьма достойна.

8
Аляска-НЕ-наш vzglydizugla

"по-настоящему" - через дефис, так как наречие.

-7
BigusDickus

не смеши. простая гриндилка с искусственным затягиваинем времени.

-7
drdotmom BigusDickus

Было бы довольно увлекательно, если бы в Subnautica не затягивали геймплей гриндом.
Можно ведь просто со старта сразу пойти за лечебным ферментом, имея ресурсы на все виды транспорта, снаряжения и финальную ракету.

А вообще - к чему эта суета с болезнью? Пусть ГГ сразу построит бесплатную ракету и улетит.

Хотя строительство - это тоже затягивание геймплея, пусть оно и бесплатное. Можно сразу сократить до кат-сцены, где аврора расшибается и за ГГ через 5 минут спускается корабль спасателей.

Но ведь никому не нравится игровое кино, верно? Так что, можно просто сократить до заставки, где Аврору не сбивает луч и сразу перейти к титрам.

5
Саша Борцов

отличная игра.... очень кстати передает дух исследования... выживалок много, сабнавтика - одна)

26
Sypsi

Да я помню когда она вышла как я срал при спуске в глубины это просто словами не передать кайфовая игруля

20
Keltas_Mizri

В VR да, прикольно.

-3
SoRaS3

Им бы дополнить сюжет и механики и норм. ))

4
Egik81

Игра которая вызвала у одних бурю восторга у других усмешку. Ну а игроделы правильно куй пока горячо.

2
Pavellaketko

выглядит как игра с пс3

1
Doctor Nemo

После высерно-повесточной и очень посредственной "ниже дна", как-то я переживаю за вторую часть. Тем более что авторы не раз уже демонстрировали свою вокнутость, отменяя членов своей команды.

1
Кей Овальд

Убьют же этим сервисом... На релизе точно нет смысла играть тогда.

0
Sneaky Pete

Скучная она... Хотя забавная

-1
Faaker11

для медитаций самое оно.

2
Dimitry Arsenev Faaker11

Для медитаций есть Abzu.

0