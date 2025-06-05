Subnautica 2 будет самой масштабной игрой серии

Мир Subnautica 2 станет больше, чем в предыдущих частях — об этом сообщил креативный продюсер Скотт Макдональд в новом видео с ответами на вопросы игроков. По его словам, карта игры уже превышает размеры оригинальной Subnautica на этапе раннего доступа и значительно опережает Below Zero. Точные масштабы пока не определены, но разработчики нацелены на создание самого впечатляющего мира за всю историю франшизы.

Как и прежде, весь игровой мир создаётся вручную — без процедурной генерации. Команда дизайнеров и художников стремится не только удивить масштабами, но и погрузить игроков в атмосферу исследования, выживания и подводных чудес. Особенно это важно на фоне критики в адрес Below Zero, где многие сочли карту слишком компактной по сравнению с оригиналом.

Subnautica 2 также вернётся к молчаливому герою, как в первой игре. При этом аудиозаписи, сообщения КПК и другие элементы окружения останутся важной частью повествования. Однако не всё будет привычным: культовые аппараты Seamoth и Cyclops уступят место новым транспортным средствам, соответствующим новой среде.

Игра ещё далека от релиза, но команда Unknown Worlds обещает, что к версии 1.0 мы получим самую амбициозную Subnautica.