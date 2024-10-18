В сети появились первые подробности сиквела Subnautica

Разработчики Subnautica 2 рассказали подробней о своей игре. Новая часть обещает погрузить игроков в неизведанные пучины инопланетного океана, бросая вызов их воображению и навыкам выживания.

Новый мир — новые горизонты

Subnautica 2 переносит действие на загадочную планету, полностью окутанную водной стихией. Игрокам предстоит примерить роль отважного исследователя, чья миссия неожиданно оказывается под угрозой. Однако даже в самых сложных обстоятельствах искусственный интеллект корабля не теряет оптимизма, продолжая направлять героя сквозь опасности неизведанного мира.

Адаптация — ключ к выживанию

Чтобы выжить в hostile инопланетной среде, герою придется не только использовать технологии, но и прибегнуть к генетическим модификациям. Этот уникальный подход позволит игрокам буквально эволюционировать вместе с игровым процессом, открывая новые возможности для исследования и выживания.

Вместе — сила

Разработчики учли пожелания фанатов, добавив долгожданный кооперативный режим. Теперь исследовать загадочные глубины можно как в одиночку, так и в компании до трех друзей, что несомненно добавит новые краски в и без того захватывающий геймплей.

Творчество и инновации

Subnautica 2 предлагает расширенные возможности для творчества. Обновленная система крафтинга позволит создавать не только базовые инструменты вроде сканеров и фонариков, но и сложное оборудование, подводные аппараты и модульные базы. Каждое новое изобретение — это шаг к покорению неизведанного.

Мир, полный чудес

От величественных подводных утесов до пышных коралловых садов — каждый биом в игре обещает быть уникальным произведением искусства. Разработчики обещают наполнить мир Subnautica 2 разнообразными экосистемами и удивительными существами, которые сделают исследование по-настоящему захватывающим.

Путь к совершенству

Команда разработчиков планирует тщательно отшлифовать свое творение. Ожидается, что игра проведет в раннем доступе от двух до трех лет, начиная с релиза в следующем году. Это время будет использовано для тонкой настройки игровых механик и создания по-настоящему незабываемого опыта для игроков.