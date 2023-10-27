Авторы Subverse рассказывают о вещах над которыми сейчас работают

Разработчики из Studio FOW Interactive выпустили 28-й дневник разработки Subverse. Вот основные моменты того, над чем сейчас работает студия:
- Ведется работа над следующим набором квестов "Преданность", в котором примут участие Киллисон и Фортуна. Есть две миссии космического боя и одна миссия сетевого боя. Кроме того, есть еще несколько кликабельных эпизодов и новая мини-игра.
- На этой неделе были анимированы некоторые NSFW-сцены, а также добавлены визуальные эффекты и освещение окружения для SFW-синематика.
- В этом месяце внесены последние штрихи в последние сцены Пандоры.
- На следующей неделе начнется работа над квестом Тарон
- Продолжается работа над сценами визуальной новеллы.
- Началась работа над новыми нарядами для вайфу, начав с этого готического белья, которое вы можете увидеть в шапке новости.
- Помимо прочего, в этом месяце в список задач вошли несколько концепт-артов, 3D-идея, много графики и новый синематик.
Хоть какие-то разрабытработают, а не клепают одинаковые игры, как те же, всем известные конторы п....
Обычный днищенский проект, который привлекает лишь кат сценами 18+ нади чего многие и играют. Убери эти сцены и игра затеряется в бездне клонов.
Во все порноигры играют ради таких катсцен, кэп-очевидность))
сюжет скучное го вно чел, а ты её оправдываешь
ГГ с детскими трусами на лице это конечно кринж.
Это косплей дедпула
Мыльная картинка(которую можно вырубить колупаясь в ИНИ) и полудурок с труханами на башке... все сцены с ним тупо скипал , ибо ну просто бесит дурак... я не понимаю, в какой момент они подумали , что это ХАХА и всем зайдет... Стим прям кипел негодованием, но сказали - ЭТО ФИШКА.... охереть блин.. вы уже придумали СКИНЫ на часть персонажей, что мешает сделать скин на этого дауна и кто хочет хоть с абосранными пусть бегает трусами на морде, но сделать тупо черную маску , как-то видимо сложно...
Супер!!!!!!
Почему то вспомнился Улетный TRIP.
Не ной нормис. Кто хочет - тот играет. Если тебе в жизни навязали, что порно - это ужас, то считай так и дальше, но не надо об этом говорить всем подряд. Тем более на странице с новостью по игре, которая тебя вымораживает.
но геймплей же дно дна днищенского как в это играть можно??????? мультик я и без игры посмотреть могу
Подозрительно, что не объявили дату релиза следующего обновления. Не могут же они затягивать такие короткие сюжетные обновы... Да?
Вот им бы чавака(ков), что пилят Wild Life, с их анимациями.....блиииин, мне бы спермача не хватило на всё вот это всё.... И убрали бы этого клоуна с труханами на башке, или переделали его как-то, критин же.))
Ого, бедную Eva Elfie утопили в дизлайках и хейте, а тут прям всенародная любовь 😊
2Д тян > 3Д тян, правда, пегачеры?! 👍❤
дли извращенцев опять что то
Почему для извращенцев? Игра ведь не про то, как мужик сношается с мëртвыми енотами и бобрами. Да, тут секс, но это ведь обычное дело в нашей жизни
Ну наверно потому что это извращение, это не нормально но ты считаешь это нормой потому что это можно сказать вошло в норму человечества (не для всех конечно)
Боже чел как будто это что то плохое. Можно взять многие игры где есть интим сцены но почему то их не хейтят из-за этого кхм странно почему ответь мне! Почему их не хейтят? "Потому что это другое или что ? Или чем то отличается?" Как только выходит что то у Subverse то всё пздц начинается у некоторых начинают гореть жопы осуждения и тд. P.S. Без обид сугубо моё мнение. )
Так, а здесь какие извраты? Ты уже познал? Если обычный секас в обычных позах, тогда о чём ты? Всяко лучше, чем убийства, насилие и монстросити из каждого тёмного угла. Надоели уже зомби игры типа Колл ов Слэйвс, Колл ов Экспендэбэлс и прочее. Эту, конечно, я проверять не собираюсь. Но, если честно, что в таком плохого в контрасте с тем что делают и выдают за ААА тайтлы не пойму.
Ну дак как видишь и это не хейтят, но от этого оно не перестанет быть извращением. Ну и судя по этому можно предположить что человечество немного свернуло с дороги. А может быть и много даже