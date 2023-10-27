Авторы Subverse рассказывают о вещах над которыми сейчас работают

Эротическая Sci-Fi пародия, в которой вы управляете своим собственным звездолётом, наполненным самыми горячими малышками во вселенной. Исследуйте обширную галактику, наполненную различными отморозками и древними загадками, прежде чем расслабиться в своих апартаментах с вашей любимой инопланетной вайфу.