Авторы Suicide Squad: Kill the Justice League раскрыли подробности следующего обновления

Компания Warner Bros. официально признала не слишком успешный релиз Suicide Squad: Kill the Justice League. Кооперативный шутер не оправдал ожиданий, однако разработчики из студии RockSteady сохранят прежней амбициозный план поддержки игры. Уже в марте будет запущен первый сезон с новым контентом, а до этого момента будет выпущено еще одно обновление, подробности которого были раскрыты авторами в свежем блоге.
В обращении к игрокам представители RockSteady Studios отметили, что активно следят за отзывами игроков на изменения после выхода патчей. К сожалению, последний апдейт был омрачен неприятной ошибкой, вызывающей бесконечный экран загрузки. Команда уже расследует причины бага и работает над его устранением. В ближайшее несколько дней они обещают выпустить хотфикс для всех платформ, устранив проблему и выдав компенсацию пострадавшим игрокам.
Кроме этого, разработчики поговорили о следующем запланированном обновлении для Suicide Squad: Kill the Justice League. Свежий патч будет посвящен устранению оставшихся мелких ошибок, а также направлен на улучшение общего игрового баланса. В частности, RockSteady Studios хочет переделать количество урона по боссу и некоторые эффекты.
- Невосприимчивость к аффектам - теперь отменяется при получении любого урона.
- Boom - не будет вызывать самоубийственные удары и убийства с помощью сбора щитов.
Разработчики также упомянули, что собираются увеличить количество урона, наносимого Брэйниаку контрвыстрелами в миссии Mayhem, так как это позволит игрокам постоянно наносить Брэйниаку больше урона в этом бою, сохраняя при этом сложность и интенсивность.
Пока нет информации о том, когда выйдет этот новый патч, но он должен выйти раньше первого сезона, старт которого запланирован на март. Первый сезон принесет в Suicide Squad: Kill the Justice League нового игрового персонажа — Джокера, а также ряд дополнительных заданий.
Если она станет бесплатной, то может народ и подтянется, и то не надолго ))))
Я думаю вряд - ли ее раздадут сразу , ворнеры жадные так что либо ее через 5 лет раздадут и то не факт либо никогда.
Мне больше интересно, когда они там чисто "случайно" сольют экзешник без дерьмуво.
Мне больше интересно, зачем ты будешь играть в это даже бесплатно? игра же кал.
Ну попробовать, то можно. Как говорится лучше один разу видеть, чем сто раз услышать. Я The Callisto Protocol к примеру купил и не пожалел, хотя кое какие претензии к игре есть.
Ну не настолько она плоха- чтоб бесплатно не поиграть.
Глянь обзор от IXBT, чуть больше часа он идёт правда, но зато они доходчиво объясняют из чего игра сделана и почему в ЭТО не стоит играть.
Я их посматриваю. Особенно нравится у них обсуждение Смуты и Ждалкера 2.)
Игру лиж спасет бесплатная раздача и то на время в общем чтобы игра заиграла новыми красками нужно много глобальных патчей и по балансу и по картинке и по интерфейсу и по всему тому что они испортили и тогда может игра поднимется с колен хоть немного но поднимется.
О камаз очередной с нечистотами