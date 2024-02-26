Авторы Suicide Squad: Kill the Justice League раскрыли подробности следующего обновления

Компания Warner Bros. официально признала не слишком успешный релиз Suicide Squad: Kill the Justice League. Кооперативный шутер не оправдал ожиданий, однако разработчики из студии RockSteady сохранят прежней амбициозный план поддержки игры. Уже в марте будет запущен первый сезон с новым контентом, а до этого момента будет выпущено еще одно обновление, подробности которого были раскрыты авторами в свежем блоге.

В обращении к игрокам представители RockSteady Studios отметили, что активно следят за отзывами игроков на изменения после выхода патчей. К сожалению, последний апдейт был омрачен неприятной ошибкой, вызывающей бесконечный экран загрузки. Команда уже расследует причины бага и работает над его устранением. В ближайшее несколько дней они обещают выпустить хотфикс для всех платформ, устранив проблему и выдав компенсацию пострадавшим игрокам.

Кроме этого, разработчики поговорили о следующем запланированном обновлении для Suicide Squad: Kill the Justice League. Свежий патч будет посвящен устранению оставшихся мелких ошибок, а также направлен на улучшение общего игрового баланса. В частности, RockSteady Studios хочет переделать количество урона по боссу и некоторые эффекты.

Невосприимчивость к аффектам - теперь отменяется при получении любого урона.

Boom - не будет вызывать самоубийственные удары и убийства с помощью сбора щитов.

Разработчики также упомянули, что собираются увеличить количество урона, наносимого Брэйниаку контрвыстрелами в миссии Mayhem, так как это позволит игрокам постоянно наносить Брэйниаку больше урона в этом бою, сохраняя при этом сложность и интенсивность.

Пока нет информации о том, когда выйдет этот новый патч, но он должен выйти раньше первого сезона, старт которого запланирован на март. Первый сезон принесет в Suicide Squad: Kill the Justice League нового игрового персонажа — Джокера, а также ряд дополнительных заданий.