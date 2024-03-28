Боевой пропуск первого сезона Suicide Squad: Kill the Justice League принесет новые наряды, эмодзи и многое другое

В игре Suicide Squad: Kill the Justice League уже совсем скоро стартует первый после запуска сезон, который принесет с собой нового играбельного персонажа в виде Джокера, а также новое оружие, снаряжение, миссии, изменения в существующем контенте и многое другое. Разумеется, вместе с ним появится и новый боевой пропуск, подробную информацию о котором представила компания Rocksteady Studios.
Боевой пропуск первого сезона Suicide Squad: Kill the Justice League1 можно приобрести за 1 000 луторкоинов, что даст вам доступ к 76 уровням разблокируемых наград. В их число входят новые наряды, цветовые пятна, эмодзи, выражения и новые баннеры. Если вы разблокируете все 76 уровней, то получите обратно 1 000 лутеркоинов, что, по идее, должно позволить вам получить следующий боевой пропуск, не тратя на него денег.
Suicide Squad: Kill the Justice League" доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC. Вскоре после релиза издатель WB Games заявил, что лутер-шутер с открытым миром не оправдал возложенных на него ожиданий.
Забавно. Они еще на что-то