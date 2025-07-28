Konami анонсировала третью трансляцию Suikoden Live, которая состоится 5 августа 2025 года. В течение полутора часов поклонников ждут новости о будущих проектах культовой RPG-серии, хотя конкретные детали пока держатся в секрете.

Главными темами эфира, по предварительной информации, станут аниме-адаптация Suikoden II и новая бесплатная игра Suikoden STAR LEAP, уже подтверждённая как часть официального канона. Её события развернутся между первой и пятой частями франшизы, а значит, фанатам стоит ожидать появления знакомых героев.

По сюжету деревня, где живёт главный персонаж, подвергается нападению. Восстановление поселения становится ключевым элементом, ведь именно оно превратится в будущую базу игрока. Suikoden STAR LEAP предложит собрать всех 108 звёзд судьбы — без гача-механик, исключительно через прохождение сюжета.

За проектом стоят знаковые для серии фигуры — сценарист Suikoden V Казуёси Цугава и мангака Акинаи Гараку. В игре будут микротранзакции, но исключительно косметические или ускоряющие — например, для улучшения штаба или получения героев из других игр.

Трансляция обещает стать важным событием для фанатов и, возможно, даст старт новому этапу в жизни культовой серии.