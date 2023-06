Состоялся анонс ремейка Super Mario RPG ©

Более 25 лет назад Nintendo и Square Enix совместно выпустили знаменательную игру - Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. Игра, получившая широкую известность в конце жизни SNES, хорошо продавалась, но у нее никогда не было ни современного ремастера, ни какого-либо продолжения. Теперь этому пришел конец, так как Nintendo и Square Enix объявили сегодня о выпуске ремейка Super Mario RPG.

Ремейк Super Mario RPG выйдет 17 ноября. Трейлер демонстрирует очень точный ремейк, цель которого - сделать ремейк Super Mario RPG прямо доступным для сегодняшнего дня. Для него создана совершенно новая графика, которая выглядит довольно красиво и, кажется, соответствует стилю. В остальном, похоже, это Super Mario RPG в том виде, в котором вы ее помните. Это ставит ее в один ряд с другим недавним ремейком от Nintendo - Link's Awakening.

Несмотря на отсутствие прямого сиквела, Super Mario RPG оставила после себя немалое наследие. Она установила многие условности, которым будут следовать будущие рпг-игры про Марио, доказав, что для них есть рынок. Серии Paper Mario и Mario & Luigi являются ее потомками, причем оригинальная игра Paper Mario была анонсирована как Super Mario RPG 2, а затем переименована. Между тем, несколько ключевых фигур из Super Mario RPG перешли работать в AlphaDream, которая была разработчиком серии игр Mario & Luigi, и обе серии сохранили элементы, начатые в Super Mario RPG.

После долгого времени без особых подвижек, еще до сегодняшнего объявления мы начали видеть, как серия выходит из запасников Square Enix и Nintendo. Помимо выхода на виртуальные консоли, мы видели, как персонаж Super Mario RPG Гено присоединился к Super Smash Bros Ultimate в качестве костюма Mii Fighter в 2020 году, а в 2017 году Super Mario RPG стала одной из 21 игры, вышедшей на Super Nintendo Mini. Теперь, с выходом ремейка, возрождение завершено, так как Super Mario RPG Remake выходит 17 ноября.