Super Mario RPG стала доступна на Nintendo Switch

Super Mario RPG возвращается с переработанной графикой, улучшенными функциями и оркестровым саундтреком на Nintendo Switch. Ремейк классической ролевой игры для SNES от Nintendo уже доступен.
Ремейк, основанный на ролевой игре Super Mario: Legend of the Seven Stars от Square, предлагает великолепную полностью трехмерную графику и обновленные кат-сцены. Он также имеет несколько новых боевых функций, таких как точно рассчитанные удары, наносящие урон всем врагам, новый тройной ход со всеми тремя членами группы и многое другое. Существуют также усиленные версии сюжетных боссов, с которыми можно сражаться после игры.
Вы также можете просмотреть всех врагов в Галерее или вернуться к классическому саундтреку. Однако современные аранжировки композитора Йоко Симомуры довольно хороши.
Носатый!
очередной Марио для приставки где кроме Марио ничего и нет
Поставь эмулятор свича,он просто отлично работает,куда лучше даже чем третей плойки,быстро поймёшь,почему у марио такие высокие оценки.
В одной такой игре про Марио больше геймлея и инноваций, чем во всех ААА-релизах за год вместе взятых.