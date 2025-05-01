В EGS бесплатно отдают аркадный космо-шутер Super Space Club

В цифровом магазине Epic Games Store стартовала очередная еженедельная бесплатная раздача игр. С 1 по 8 мая все пользователи сервиса могут добавить на свой аккаунт аркадный космический шутер Super Space Club.

Super Space Club — это бесконечный аркадный космо-шутер с саундтреком и визуальным стилем в духе Lo-Fi. Игра разработана инди-автором под ником GrahamOfLegend. Получить игру бесплатно можно, в том числе и в российском регионе EGS.

Уже известно, какие игры станут бесплатными на следующей неделе. С 8 по 15 мая Epic Games Store будет раздавать стратегию про тактическое печатание Touch Type Tale - Strategic Typing и ролевой лутер-шутер с элементами сайд-скроллера Deadtime Defenders. Touch Type Tale также будет доступна в России, а Deadtime Defenders – нет.