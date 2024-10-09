Анонс турниров по Superball с призовым фондом 5,5 млн рублей

ESforce и Федерация компьютерного спорта России (ФКС) объявили о запуске новой серии турниров по динамичной игре Superball с призовым фондом в 5,5 млн рублей. Участвовать в них будут лучшие команды России и СНГ, что обещает зрителям яркие матчи в стиле киберпанка. Турниры начнутся в декабре 2024 года и завершатся большим финалом на арене VK Play.

Александр Галустьян, исполнительный директор ESforce, отметил, что Superball представляет собой перспективную платформу для развития киберспорта, и запуск новых игр требует максимальных усилий. По словам Галустьяна, компания стремится совершенствовать свои подходы с каждым новым проектом. Президент ФКС Дмитрий Смит выразил уверенность, что игра будет положительно воспринята аудиторией, а турниры по Superball могут стать частью официального календаря.

Серия турниров включает шесть сезонных соревнований, где команды пройдут через квалификации, групповой этап и плей-офф. Финалисты получат шанс выступить на LAN-финале Superball EPIC FINAL, где встретятся лучшие игроки по итогам рейтинговой системы. Кроме того,