Состоялся релиз Survive the Fall - изометрической ролевой игры в постапокалипсисе

Вчера состоялся релиз изометрической ролевой игры в постапокалипсисе Survive the Fall от польской студии Angry Bulls. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.

Действие игры происходит в мире, где человеческая цивилизация была уничтожена мощным метеоритом, упавшим на Землю. Когда-то процветающая цивилизация рухнула после глобальной катастрофы, навсегда изменившей облик планеты. Долгие годы немногие выжившие люди влачили жалкое существование среди руин прежних городов, ставших непригодными для жизни. Резкие перепады температур, всепожирающие пожары и непрекращающиеся ураганы, казалось, навсегда лишили человечество надежды.

Однако со временем катаклизмы поутихли, и на Земле воцарилась «вечная осень». Те немногие, кто сумел пережить это лихолетье, получили шанс на новое начало. Теперь они вынуждены исследовать изменившийся мир в поисках пригодных для жизни мест, искать других выживших и восстанавливать цивилизацию на обломках старого мира.

Игра доступна на PC и получила текстовый перевод на русский язык.