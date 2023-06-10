Анонсирована новая приключенческая игра в серии Deponia - Surviving Deponia ©

Серия приключенческих игр «укажи и щелкни» Deponia меняет ситуацию с пятой частью серии, о чем было объявлено на Future Game Show Summer Showcase. Surviving Deponia на этот раз представляет собой сюжетную игру на выживание, действие которой происходит после событий четвертой игры серии, Deponia Doomsday. В этом плавучая утопия Элизиум врезалась в мусорную планету Депония, вызвав не только нехватку воды, но и изменение порядка в обществе.

Ваша задача — разгадать тайну нехватки воды, одновременно собирая ресурсы для создания собственного дома и защиты от монстров и плохих парней, скрывающихся снаружи. Surviving Deponia выходит на PS5, Xbox X|S и ПК с ранним доступом, который должен появиться на ПК в этом году.

Презентация Survivng Deponia была отмечена динамичным трейлером, демонстрирующим миниатюрную ракету, летящую сквозь космос, прежде чем рухнуть на бесплодную планету. Затем наш авантюрист выползает из-под обломков, чтобы поприветствовать пожилого парня, прежде чем мы взглянем в небо, видя множество других проблем, встречающихся на нашем пути.

Та планета, на которой мы потерпели крушение, — это Депония, заполненный мусором мир, населенный большим количеством людей до того, как они отыскали в небе утопию, известную как Элизиум. В то время как мы видели четыре другие игры в серии, кусок плавающего камня присутствует постоянно.

Трейлер действует как мост, ведущий нас от концовки Deponia Doomsday к Surviving Deponia. Хотя мы видели несколько игр из этой серии, разработчик Atomic Torch Studio говорит, что вам не нужно знать о них, чтобы насладиться этой игрой. Для поклонников серии вы получите каноническое закрытие о судьбе Элизиума и жителей Депонии.