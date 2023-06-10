Анонсирована новая приключенческая игра в серии Deponia - Surviving Deponia

Серия приключенческих игр «укажи и щелкни» Deponia меняет ситуацию с пятой частью серии, о чем было объявлено на Future Game Show Summer Showcase. Surviving Deponia на этот раз представляет собой сюжетную игру на выживание, действие которой происходит после событий четвертой игры серии, Deponia Doomsday. В этом плавучая утопия Элизиум врезалась в мусорную планету Депония, вызвав не только нехватку воды, но и изменение порядка в обществе.
Ваша задача — разгадать тайну нехватки воды, одновременно собирая ресурсы для создания собственного дома и защиты от монстров и плохих парней, скрывающихся снаружи. Surviving Deponia выходит на PS5, Xbox X|S и ПК с ранним доступом, который должен появиться на ПК в этом году.
Презентация Survivng Deponia была отмечена динамичным трейлером, демонстрирующим миниатюрную ракету, летящую сквозь космос, прежде чем рухнуть на бесплодную планету. Затем наш авантюрист выползает из-под обломков, чтобы поприветствовать пожилого парня, прежде чем мы взглянем в небо, видя множество других проблем, встречающихся на нашем пути.
Та планета, на которой мы потерпели крушение, — это Депония, заполненный мусором мир, населенный большим количеством людей до того, как они отыскали в небе утопию, известную как Элизиум. В то время как мы видели четыре другие игры в серии, кусок плавающего камня присутствует постоянно.
Трейлер действует как мост, ведущий нас от концовки Deponia Doomsday к Surviving Deponia. Хотя мы видели несколько игр из этой серии, разработчик Atomic Torch Studio говорит, что вам не нужно знать о них, чтобы насладиться этой игрой. Для поклонников серии вы получите каноническое закрытие о судьбе Элизиума и жителей Депонии.
:) когда узнал что выйдет еще одна депония
-.- когда понял что это не квест, а вживалка
Очень инетересно, но жаль что не point-and-click.
Ахаха. Как я и предсказывал, Даедалики подстраховались и теперь решили горькое послевкусие Голлума смягчить продолжением Депонии. С одной стороны очевидное решение, с другой -- еще одной ошибки или посредственного подхода для галочки с целью ностальгии им просто не простят.
занятно
в качестве поощрения, за предзаказ можно было выдавать все того же бедолагу из Средиземья.
Чего? Это ведь даже не нормальная Депония, а СУРВАЙВЛ игра во вселенной.
Такое конечно себе "смягчение" с учетом того, что у адвенчур и сурвайвл игр совсем разные аудитории.
Да, это так, радость застила мне глаза, что я даже не обратил внимание ни на текст, не на описание в стим. В одночасье вернулся с небес на землю.
Тогда все ровно наоборот, решили подоить единственную нормальную свою франшизу, еще и таким нехитрым способом, жаль. Голлума за предзаказ пусть оставят себе.
Да, максимально странный ход конечно со стороны Daedalic, но тут еще стоит не забывать, что их купили NACON, которые еще те п*****ы
Ого, Deponia до сих пор продолжают...