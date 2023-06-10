Surviving Deponia 2023 г.
5.5 2 оценки

Анонсирована новая приключенческая игра в серии Deponia - Surviving Deponia

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monk70
Новости

Серия приключенческих игр «укажи и щелкни» Deponia меняет ситуацию с пятой частью серии, о чем было объявлено на Future Game Show Summer Showcase. Surviving Deponia на этот раз представляет собой сюжетную игру на выживание, действие которой происходит после событий четвертой игры серии, Deponia Doomsday. В этом плавучая утопия Элизиум врезалась в мусорную планету Депония, вызвав не только нехватку воды, но и изменение порядка в обществе.

Ваша задача — разгадать тайну нехватки воды, одновременно собирая ресурсы для создания собственного дома и защиты от монстров и плохих парней, скрывающихся снаружи. Surviving Deponia выходит на PS5, Xbox X|S и ПК с ранним доступом, который должен появиться на ПК в этом году.

Презентация Survivng Deponia была отмечена динамичным трейлером, демонстрирующим миниатюрную ракету, летящую сквозь космос, прежде чем рухнуть на бесплодную планету. Затем наш авантюрист выползает из-под обломков, чтобы поприветствовать пожилого парня, прежде чем мы взглянем в небо, видя множество других проблем, встречающихся на нашем пути.

Та планета, на которой мы потерпели крушение, — это Депония, заполненный мусором мир, населенный большим количеством людей до того, как они отыскали в небе утопию, известную как Элизиум. В то время как мы видели четыре другие игры в серии, кусок плавающего камня присутствует постоянно.

Трейлер действует как мост, ведущий нас от концовки Deponia Doomsday к Surviving Deponia. Хотя мы видели несколько игр из этой серии, разработчик Atomic Torch Studio говорит, что вам не нужно знать о них, чтобы насладиться этой игрой. Для поклонников серии вы получите каноническое закрытие о судьбе Элизиума и жителей Депонии.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
malars0

:) когда узнал что выйдет еще одна депония

-.- когда понял что это не квест, а вживалка

1
NarkoSky

Очень инетересно, но жаль что не point-and-click.

0
maximus388

Ахаха. Как я и предсказывал, Даедалики подстраховались и теперь решили горькое послевкусие Голлума смягчить продолжением Депонии. С одной стороны очевидное решение, с другой -- еще одной ошибки или посредственного подхода для галочки с целью ностальгии им просто не простят.

Серия приключенческих игр «укажи и щелкни»

занятно

в качестве поощрения, за предзаказ можно было выдавать все того же бедолагу из Средиземья.

-1
AlexFullBeast
Ахаха. Как я и предсказывал, Даедалики подстраховались и теперь решили горькое послевкусие Голлума смягчить продолжением Депонии. С одной стороны очевидное решение, с другой -- еще одной ошибки или посредственного подхода для галочки с целью ностальгии им просто не простят.

Чего? Это ведь даже не нормальная Депония, а СУРВАЙВЛ игра во вселенной.

Такое конечно себе "смягчение" с учетом того, что у адвенчур и сурвайвл игр совсем разные аудитории.

0
maximus388 AlexFullBeast

Да, это так, радость застила мне глаза, что я даже не обратил внимание ни на текст, не на описание в стим. В одночасье вернулся с небес на землю.

Тогда все ровно наоборот, решили подоить единственную нормальную свою франшизу, еще и таким нехитрым способом, жаль. Голлума за предзаказ пусть оставят себе.

0
AlexFullBeast maximus388

Да, максимально странный ход конечно со стороны Daedalic, но тут еще стоит не забывать, что их купили NACON, которые еще те п*****ы

0
Artery Kaulitz

Ого, Deponia до сих пор продолжают...

-1