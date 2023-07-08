Ретро-платформер Swords & Bones 2 стал доступен на Nintendo Switch ©

RedDeer.Games, один из крупнейших издателей и разработчиков инди-игр для Nintendo Switch, выпустил продолжение мрачного фэнтезийного платформера — Swords & Bones 2. Игра доступна со специальной скидкой для владельцев первой части Swords & Bones.

Swords & Bones 2 — продолжение одноименной ретро-приключенческой игры. На этот раз в роли бесстрашной воительницы Беатрис игроки отправятся в смертельно опасное путешествие, чтобы спасти королевство Гаудия, которое медленно погружается в демоническую тьму.

Вдохновленная 16-битными иконами 80-х и 90-х годов, Swords & Bones 2 извлекает лучшее из классики жанра, добавляя современный геймплей. 50 сложных уровней, наполненных коварными ловушками, демоническими врагами и злыми монстрами, ждут игроков на этом зловещем пути.

Сиквел добавляет совершенно новые уровни, новых противников и механику, например парирование щитом. В-четвертых, перед началом уровня игрокам также будут доступны новые разрушительные заклинания. Выбор должен быть продуманным, так как изменить заклинание во время игры не получится.

Сложные уровни требуют окончательных решений. У игроков будет огромный выбор оружия, а также множество улучшений, поэтому самые настойчивые смогут открыть для себя обе концовки игры.