Syberia 09.01.2002
Адвенчура, Квест
9 784 оценки

Разработчики Syberia Remastered показали небольшой ролик и новые скриншоты

monk70 monk70

Французский издатель Microids представил новые официальные материалы по Syberia Remastered, демонстрирующие обновлённую версию знаменитого университета Баррокштадта.

В коротком видеоролике и новых скриншотах вы можете увидеть, как главная героиня, Кейт Уокер, исследует университет. Создатели постарались воссоздать атмосферу оригинала, добавив при этом современную графику.

Баррокштадт — лишь одно из множества знаковых мест, возвращающихся в обновлённой версии. Особого внимания заслуживает знаменитая локация с мамонтами, символ таинственного мира игры.

Сюжет Syberia сосредоточен на Кейт Уокер, адвокате из Нью-Йорка, которая оказывается в альпийской деревне и впутывается в интригующую тайну, связанную с пропавшим изобретателем Гансом Форальбергом.

В путешествии Кейт сопровождает Оскар. Вместе они путешествуют по Европе, следуя легенде о Сибири — последнем пристанище мамонтов. Выход Syberia Remastered запланирован на конец 2025 года.

Syberia
09.01.2002
Ох, музей.... я там затупил сильно, куда/где нужно было использовать статуэтку мамонта... бесился прям! Но не смотрел прохождение. А затем... пошёл поспал и как проснулся - озарение! Понял куда её надо было... хех! 😆 // Николай Монахов

Шикарно. Ждем.

Уже геймплей есть на 25 минут две недели как

тормозит-то как...