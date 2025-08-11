Разработчики Syberia Remastered показали небольшой ролик и новые скриншоты

Французский издатель Microids представил новые официальные материалы по Syberia Remastered, демонстрирующие обновлённую версию знаменитого университета Баррокштадта.

В коротком видеоролике и новых скриншотах вы можете увидеть, как главная героиня, Кейт Уокер, исследует университет. Создатели постарались воссоздать атмосферу оригинала, добавив при этом современную графику.

Баррокштадт — лишь одно из множества знаковых мест, возвращающихся в обновлённой версии. Особого внимания заслуживает знаменитая локация с мамонтами, символ таинственного мира игры.

Сюжет Syberia сосредоточен на Кейт Уокер, адвокате из Нью-Йорка, которая оказывается в альпийской деревне и впутывается в интригующую тайну, связанную с пропавшим изобретателем Гансом Форальбергом.

В путешествии Кейт сопровождает Оскар. Вместе они путешествуют по Европе, следуя легенде о Сибири — последнем пристанище мамонтов. Выход Syberia Remastered запланирован на конец 2025 года.