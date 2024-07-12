Неутешительный итог: условно-бесплатный шутер Synced от Tencent закроется, едва отметив годовщину

Китайский технологический гигант Tencent принял решение о закрытии серверов научно-фантастического кооперативного шутера Synced: Off Planet. Игра, разработанная студией NExT и изданная подразделением Tencent — Level Infinite, прекратит своё существование 8 сентября 2024 года, ровно через год после своего дебюта в Steam.

Разработчики уже приостановили регистрацию новых пользователей и отключили внутриигровые покупки. Тем не менее, существующие игроки смогут продолжать исследовать мир Synced без ограничений вплоть до отключения серверов.

Создатели игры не раскрыли конкретных причин столь скорого завершения проекта, ограничившись выражением благодарности игровому сообществу за поддержку. Однако анализ отзывов пользователей Steam может пролить свет на возможные факторы, повлиявшие на это решение.

В последнее время Synced столкнулась с волной критики со стороны игроков. Лишь 37% пользователей Steam продолжают рекомендовать игру, что свидетельствует о значительном снижении популярности проекта. Основные нарекания касаются технических проблем, включая баги и нестабильную работу серверов. Кроме того, игроки отмечают сложности с подбором партнёров для совместной игры и общее снижение активности пользователей.