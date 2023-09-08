Постапокалиптический шутер SYNCED выходит на ПК ©

SYNCED, разработанная NExT Studios и изданная Level Infinite, переносит игроков в Меридиан, опустошенную зону, населенную смертоносными нано — бывшими людьми, преобразованными с помощью нанотехнологий, которые трагически пошли наперекосяк. Игрокам предстоит взять на себя роль Бегунов — отважных охотников за удачей, ищущих по Меридиану Нерву, ценное нано-энергетическое вещество.

SYNCED предлагает совместный игровой процесс для трех игроков, при этом Бегуны могут увеличить размер своего отряда, синхронизируясь с Prime Nanos и превращая их в развертываемые Companion Nanos. Бегуны смогут стратегически использовать навыки своего компаньона Нано, чтобы дополнить свой стиль игры и переломить ход битвы.

Для тех, кто любит быть одиноким волком, SYNCED предлагает одиночный режим для игроков, которые также хотят справиться с испытаниями Меридиана самостоятельно.

Companion Nano — это лишь один из способов, с помощью которых игроки могут адаптировать свой арсенал в SYNCED. Во время каждого забега игроки найдут обменные жетоны, позволяющие им приобретать случайные бонусы, известные как «Обменные моды» — срок их действия истекает в конце каждого забега, но они дают долгожданное, хотя и временное повышение мощности. Дополнительную добычу, брошенную побежденными врагами, можно вернуть в Хейвен, базу Бегунов, и навсегда использовать в качестве модов Бегунов. И временные, и постоянные моды берутся из одного и того же пула. Оснащение модами Runner не только предоставит игрокам заранее заданное снаряжение, но и повысит их уровень силы, что сделает их сильнее для угроз, которые лежат глубже в Меридиане.

Guntech для оружия — это еще один способ для игроков определить свой стиль: это оружие разблокируется во время игры и имеет специальные функции, изменяющие механику обычного огнестрельного оружия и добавляющие уникальные функции, такие как «порочный цикл», который запоминает все выпущенные пули при перезарядке. дополнительный урон на обратном пути.

Команда разработчиков NExT усердно работает над созданием новых бегунов, нано, карт и многого другого, чтобы обеспечить стабильный поток будущего контента для обновления первого сезона, которое выйдет вскоре после запуска.

SYNCED можно найти в Steam, а также в Epic Games Store.