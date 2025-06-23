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Synchro 3-й квартал 2026 г.
Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика
6.4 10 оценок

Пошаговую РПГ Synchro представят на игровой конференции в Санкт-Петербурге 10 июля

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Команда пошаговой РПГ Synchro объявила о своем участии в конференции "Игровая индустрия", которая состоится 10 июля в Питере.

Мероприятие организовано при поддержке сайта App2Top и на нем выступят представители крупнейших игровых студий России: Astrum Entertainment, Ninsar.Games, HeroCraft и других.

Также на конференции выступят представители сыктывкарской студии Komisoft, презентуя находящийся в разработке проект Synchro, представляющий собой тактику с синхронными пошаговыми боями в сеттинге киберпанковской России будущего.

Что касается процесса разработки игры Synchro, то накануне объявления об участии в "Игровой индустрии" разработчики анонсировали режимы сложности.

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Synchro
3-й квартал 2026 г.
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alex40001

мусор. сборище спикеров которые в играх нихрена не понимают... да это определенно поднимет игровую индустрию страны...