Пошаговую РПГ Synchro представят на игровой конференции в Санкт-Петербурге 10 июля

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Команда пошаговой РПГ Synchro объявила о своем участии в конференции "Игровая индустрия", которая состоится 10 июля в Питере.

Мероприятие организовано при поддержке сайта App2Top и на нем выступят представители крупнейших игровых студий России: Astrum Entertainment, Ninsar.Games, HeroCraft и других.

Также на конференции выступят представители сыктывкарской студии Komisoft, презентуя находящийся в разработке проект Synchro, представляющий собой тактику с синхронными пошаговыми боями в сеттинге киберпанковской России будущего.

Что касается процесса разработки игры Synchro, то накануне объявления об участии в "Игровой индустрии" разработчики анонсировали режимы сложности.