В Steam можно опробовать Synchro - тактическую игру про киберпанковую Россию

В Steam стала доступна демоверсия Synchro — тактической пошаговой RPG в духе XCOM, действие которой разворачивается в мрачной киберпанковой версии России. Разработкой игры занимается российская студия Komisoft, а пока точной даты релиза нет, уже завтра стартует закрытый плейтест. Получить к нему доступ можно, подав заявку на странице проекта в Steam.
Сюжет Synchro разворачивается вокруг сопротивления, сражающегося с могущественной корпорацией, проводящей жестокие эксперименты над людьми. Игроку предстоит взять на себя роль лидера повстанцев, вдохновляющего обычных горожан на борьбу с бандитами, мутантами и андроидами.
Ключевая особенность Synchro — уникальная синхронная боевая система, в которой все действия отрядов происходят одновременно. Кроме сражений, игроков ждёт развитие базы, прокачка героев и глубокая тактическая составляющая. Релиз запланирован для Steam и VK Play.
Мейлсру чтоль?
Судя по видео тактика похожа на steam world heist, которую я брал на скидках за сдачу рублей за 50. Примерно столько такие игры и должны стоить. Они будто из начала 2000-х
После этого можно сразу сказать игра помойка. У нас киберпанк россия, допустим. Народ бунтует ? Чтаааааа? В россии ? Да это наверно одна из самых терпильных мест в мире. А если не будут терпеть должны приехать киберпанковские автобусы и увезти в кибер обезьяники. Учат детишек революции устраивать. Ай да шалунишки.
Жаль в игре "Synchro" мысли синхронно не работали. При написании лора сценаристы курили бамбук. В прочем их мысли были заняты были шизой киберпанка.
И странная у них Россия. Мне интересно а они сами в ней жили ? Или это такой намёк что будущие наше за Китаем, если правильно понял.
Выглядит интересно