В Steam можно опробовать Synchro - тактическую игру про киберпанковую Россию

В Steam стала доступна демоверсия Synchro — тактической пошаговой RPG в духе XCOM, действие которой разворачивается в мрачной киберпанковой версии России. Разработкой игры занимается российская студия Komisoft, а пока точной даты релиза нет, уже завтра стартует закрытый плейтест. Получить к нему доступ можно, подав заявку на странице проекта в Steam.

Сюжет Synchro разворачивается вокруг сопротивления, сражающегося с могущественной корпорацией, проводящей жестокие эксперименты над людьми. Игроку предстоит взять на себя роль лидера повстанцев, вдохновляющего обычных горожан на борьбу с бандитами, мутантами и андроидами.

Ключевая особенность Synchro — уникальная синхронная боевая система, в которой все действия отрядов происходят одновременно. Кроме сражений, игроков ждёт развитие базы, прокачка героев и глубокая тактическая составляющая. Релиз запланирован для Steam и VK Play.