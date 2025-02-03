Первый сезон Synduality: Echo of Ada стартует 6 февраля

6 февраля Synduality: Echo of Ada получит крупное обновление с запуском первого сезона. Несмотря на смешанные отзывы в Steam (43% положительных), Bandai Namco активно поддерживает игру новым контентом.

Главное нововведение — карта Восточная Амасия, доступная игрокам, выполнившим специальные задания. Эта зона соединяет Северную и Южную территории, предлагая знакомые, но опасные локации с ценными ресурсами.

Кроме того, появятся новое эпическое оружие, редкие колыбельки, крафтовые предметы и свежие миссии. Игроки смогут находить артефакты, раскрывающие тайны прошлого, а также кастомизировать своих Магов с помощью золотых скинов.

Synduality: Echo of Ada доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC