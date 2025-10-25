Cтудия DarkSpeech анонсирует производство русской озвучки System Shock Remake

Студия DarkSpeech объявила о начале работ по созданию русской озвучки для игры System Shock Remake. Реализация проекта станет возможной только после достижения цели по сбору добровольных пожертвований.
- Этап: Подготовка и сбор средств
Студия в ближайшее время на специализированной платформе откроет сбор средств. За это время команда подготавливает список диалогов для озвучки, ищет необходимые эффекты для максимального сходства с оригиналом, тестирует некоторые озвученные фрагменты игры.
- Этап: Производство
На собранные деньги будут профинансированы ключевые этапы производства: запись, обработка и интеграция озвучки. К проекту привлечены технические специалисты, чтобы суметь повторить нужную атмосферу и оставить качество на уровне.
Обязанности распределены следующим образом:
- DarkSpeech: локализация текста, режиссура дубляжа и работа с актёрами.
- Максаунд: всё аудиопроизводство — запись и обработка звука.
- NGC404: техническая реализация и упаковка финальных файлов для игры.
Озвучка будет выполнена в формате полного дубляжа.