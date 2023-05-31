System Shock 25.03.1994
8.4 340 оценок

Демку ремейка System Shock сравнили с релизной версией - видны изменения графики

©
butcher69
Новости

Ремейк System Shock поступил в продажу вчера. После этого события у нас есть возможность взглянуть на то, какие графические улучшения появились в игре по сравнению с демоверсией из 2020 года.

Проект Nightdive Studios был довольно положительно принят журналистами, о чем мы писали вот тут. Одним из достойных похвалы элементов System Shock Remake является приятная графика, значительно улучшенная по сравнению с оригинальным релизом этой культовой постановки.

О том, с какими визуальными изменениями мы имеем дело, можно судить по видеоролику, подготовленному автором канала ElAnalistaDeBits вот здесь. А другой автор Cycu1 решил сравнить релизную версию с демоверсией из 2020 года.

15
3
Последние посты по игре System Shock
System Shock Remake "Таблица для Cheat Engine" [1.0] {ins}
System Shock Remake "Таблица для Cheat Engine" [1.0] {ins}
System Shock Remake "Таблица для Cheat Engine + Активация консоли" [1.0 #3] {cfemen}
System Shock Remake "Таблица для Cheat Engine + Активация консоли" [1.0 #3] {cfemen}
System Shock Remake "Красивый русский шрифт"
System Shock Remake "Красивый русский шрифт"
Комментарии: 3
Ваш комментарий
en_ix_228

монстр выглядел по симпатичнее в демке

7
sinmaxxx

демка была малость помрачнее, зомби шустрее и язык у них прикольно болтался, а в остальном +/- одно и то же.

1
Max P

Ещё больше изменений в графике игры по сравнению с 2016 годом.

Спойлер
0