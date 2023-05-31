Демку ремейка System Shock сравнили с релизной версией - видны изменения графики ©

Ремейк System Shock поступил в продажу вчера. После этого события у нас есть возможность взглянуть на то, какие графические улучшения появились в игре по сравнению с демоверсией из 2020 года.

Проект Nightdive Studios был довольно положительно принят журналистами, о чем мы писали вот тут. Одним из достойных похвалы элементов System Shock Remake является приятная графика, значительно улучшенная по сравнению с оригинальным релизом этой культовой постановки.

О том, с какими визуальными изменениями мы имеем дело, можно судить по видеоролику, подготовленному автором канала ElAnalistaDeBits вот здесь. А другой автор Cycu1 решил сравнить релизную версию с демоверсией из 2020 года.