System Shock 25.03.1994
8.4 316 оценок

Ремейк System Shock получает сдержанные оценки от критиков

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butcher69
Новости

System Shock Remake появится на PC уже завтра, и хотя ранее был анонсирован релиз для консолей, разработчикам нужно несколько дополнительных недель, чтобы улучшить консольную версию. На момент публикации у версии для ПК оценка 74 балла на Metacritic на основе 10 рецензий.

Первые отзывы подтверждают, что, хотя Nightdive не разочаровала, игра сделана для преданных поклонников IP - это непростая игра, от которой могут оттолкнуться игроки, не знакомые с реалиями оригинала. Разработчики мало что объясняют, а сражения действительно могут быть очень сложны.

System Shock Remake не предлагает "больших сюрпризов", когда речь идет о сюжете, стрельба или ближний бой не дают должного импакта, а игроки не могут рассчитывать на "леденящие душу моменты".

Nightdive не подвела, переведя классический геймплей в современные условия, и преданные поклонники вселенной почувствуют знакомую и всепоглощающую атмосферу. Некоторые находки генерируются случайным образом, поэтому у некоторых может возникнуть желание перепройти игру, в то же время разработчики позаботились о том, чтобы геймплей в киберпространстве был проще.

Редакторы PC Gamer отмечают, что это " лучший способ поиграть в System Shock" в 2023 году. Хоть многих и отпугнет уровень сложности и сама подача сюжета (вы обнаруживаете все самостоятельно), но в конечном итоге игра не разочаровывает.

Козырем System Shock Remake, несомненно, является SHODAN, "ретросовременная" графика, интересные головоломки, но бой "неудовлетворительный" или в самом игровом процессе можно наткнуться на несколько багов и довольно слабый ИИ.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Predator556

Критикам не понравилось, что игра четко следует оригиналу. Просто признайтесь что не смогли ее пройти.

17
Ethan Hunt

Ну, критиканы думали, что их ждет 2-й ремейк RE4, но не задалось. Писали, что будут строго придерживаться оригинала, и улучшат то, что имеется. Думаю в Стиме ситуация будет лучше

3
Night Driving Avenger Ethan Hunt

Оказалось, что разработчики ориентировались на фанатов, а не на богоподобных критиков с авторитетным мнением. Изначально действительно планировалось переосмысление оригинала, но игроки такой подход не приняли и студия решила просто осовременить игру, без лишней самодеятельности.

4
Ethan Hunt Night Driving Avenger

Даже так

0
SewAwOw

Игра не совсем четко следует оригиналу, отличий тоже хватает. Ну и визуально рили тяжелая, неудобная.

0
KingJames

Ждем обзор от Гуру

8
Protocol10

Этот гуру обосрёт и отступит

2
BlackGrou

Худой Логвинов?

0
tvorog8088 Protocol10

Наоборот ретро ценит.

6
Maxthon80

2 конченных критика, не особо таких смотрю, критикую за всё.

0
fox nemets Maxthon80

самые лучшие и правдивые игрожуры ютуба....а ты и дальше продолжай кушать калл типа логвинова и его друзей деградантов)))

-1
Night Driving Avenger

Игра не для казуалов и зумеров = сдержанные отзывы от govno-критиков. Зато агуша на 100/10.

8
en3rgizer

у игры сам дизайн слишком ретро, не все оценят

3
Truth85

Буду терпеть, в 90-тых не играл...

6
SewAwOw

Гейдизайн у игры устарел, с 94 года механики иммерсивов сильно развились, в т.ч. и в плане удобства освоения игры и управления, как в том же SS 2.

0
Абабков Денис

Попробую обязательно но боюсь не осилю. С одной стороны уже отвык от таких проектов, а с другой никогда про неё особо не слышал, ток про ремейк. Иодно дело когда ты фан игры и способен потянуть её как минимум из чувств ностальгии и тд, а другое дело новичок

1
tvorog8088

Там только англиканский получается, других локализаций вообще нет, значит русские сабы подождём, попробовать хочется, тем более денувы вроде как нет, сразу на торрентах появится, мех сабы вероятно то же день в день сделают.

0
StarfieJId
2
Caster1882

На ПК озвучку неофициальная студия сделает за донат, сейчас это в порядке вещей

2
tvorog8088 StarfieJId

Значит эпик стор тупит, там только инглиш.

0
Eminence

Вместо того что бы сделать Прей 2, они сделали дум-квейк с низкими потолками

-8
SewAwOw

Не к тем претензии предъявляешь.

1