Ремейк System Shock получает сдержанные оценки от критиков

System Shock Remake появится на PC уже завтра, и хотя ранее был анонсирован релиз для консолей, разработчикам нужно несколько дополнительных недель, чтобы улучшить консольную версию. На момент публикации у версии для ПК оценка 74 балла на Metacritic на основе 10 рецензий.
Первые отзывы подтверждают, что, хотя Nightdive не разочаровала, игра сделана для преданных поклонников IP - это непростая игра, от которой могут оттолкнуться игроки, не знакомые с реалиями оригинала. Разработчики мало что объясняют, а сражения действительно могут быть очень сложны.
System Shock Remake не предлагает "больших сюрпризов", когда речь идет о сюжете, стрельба или ближний бой не дают должного импакта, а игроки не могут рассчитывать на "леденящие душу моменты".
Nightdive не подвела, переведя классический геймплей в современные условия, и преданные поклонники вселенной почувствуют знакомую и всепоглощающую атмосферу. Некоторые находки генерируются случайным образом, поэтому у некоторых может возникнуть желание перепройти игру, в то же время разработчики позаботились о том, чтобы геймплей в киберпространстве был проще.
Редакторы PC Gamer отмечают, что это " лучший способ поиграть в System Shock" в 2023 году. Хоть многих и отпугнет уровень сложности и сама подача сюжета (вы обнаруживаете все самостоятельно), но в конечном итоге игра не разочаровывает.
Козырем System Shock Remake, несомненно, является SHODAN, "ретросовременная" графика, интересные головоломки, но бой "неудовлетворительный" или в самом игровом процессе можно наткнуться на несколько багов и довольно слабый ИИ.
Критикам не понравилось, что игра четко следует оригиналу. Просто признайтесь что не смогли ее пройти.
Ну, критиканы думали, что их ждет 2-й ремейк RE4, но не задалось. Писали, что будут строго придерживаться оригинала, и улучшат то, что имеется. Думаю в Стиме ситуация будет лучше
Оказалось, что разработчики ориентировались на фанатов, а не на богоподобных критиков с авторитетным мнением. Изначально действительно планировалось переосмысление оригинала, но игроки такой подход не приняли и студия решила просто осовременить игру, без лишней самодеятельности.
Даже так
Игра не совсем четко следует оригиналу, отличий тоже хватает. Ну и визуально рили тяжелая, неудобная.
Ждем обзор от Гуру
Этот гуру обосрёт и отступит
Худой Логвинов?
Наоборот ретро ценит.
2 конченных критика, не особо таких смотрю, критикую за всё.
самые лучшие и правдивые игрожуры ютуба....а ты и дальше продолжай кушать калл типа логвинова и его друзей деградантов)))
Игра не для казуалов и зумеров = сдержанные отзывы от govno-критиков. Зато агуша на 100/10.
у игры сам дизайн слишком ретро, не все оценят
Буду терпеть, в 90-тых не играл...
Гейдизайн у игры устарел, с 94 года механики иммерсивов сильно развились, в т.ч. и в плане удобства освоения игры и управления, как в том же SS 2.
Попробую обязательно но боюсь не осилю. С одной стороны уже отвык от таких проектов, а с другой никогда про неё особо не слышал, ток про ремейк. Иодно дело когда ты фан игры и способен потянуть её как минимум из чувств ностальгии и тд, а другое дело новичок
Там только англиканский получается, других локализаций вообще нет, значит русские сабы подождём, попробовать хочется, тем более денувы вроде как нет, сразу на торрентах появится, мех сабы вероятно то же день в день сделают.
На ПК озвучку неофициальная студия сделает за донат, сейчас это в порядке вещей
Значит эпик стор тупит, там только инглиш.
Вместо того что бы сделать Прей 2, они сделали дум-квейк с низкими потолками
Не к тем претензии предъявляешь.