Ремейк System Shock получает сдержанные оценки от критиков ©

System Shock Remake появится на PC уже завтра, и хотя ранее был анонсирован релиз для консолей, разработчикам нужно несколько дополнительных недель, чтобы улучшить консольную версию. На момент публикации у версии для ПК оценка 74 балла на Metacritic на основе 10 рецензий.

Первые отзывы подтверждают, что, хотя Nightdive не разочаровала, игра сделана для преданных поклонников IP - это непростая игра, от которой могут оттолкнуться игроки, не знакомые с реалиями оригинала. Разработчики мало что объясняют, а сражения действительно могут быть очень сложны.

System Shock Remake не предлагает "больших сюрпризов", когда речь идет о сюжете, стрельба или ближний бой не дают должного импакта, а игроки не могут рассчитывать на "леденящие душу моменты".

Nightdive не подвела, переведя классический геймплей в современные условия, и преданные поклонники вселенной почувствуют знакомую и всепоглощающую атмосферу. Некоторые находки генерируются случайным образом, поэтому у некоторых может возникнуть желание перепройти игру, в то же время разработчики позаботились о том, чтобы геймплей в киберпространстве был проще.

Редакторы PC Gamer отмечают, что это " лучший способ поиграть в System Shock" в 2023 году. Хоть многих и отпугнет уровень сложности и сама подача сюжета (вы обнаруживаете все самостоятельно), но в конечном итоге игра не разочаровывает.

Козырем System Shock Remake, несомненно, является SHODAN, "ретросовременная" графика, интересные головоломки, но бой "неудовлетворительный" или в самом игровом процессе можно наткнуться на несколько багов и довольно слабый ИИ.