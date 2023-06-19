Разработчик оригинальной System Shock поделился своими впечатлениями о ремейке ©

Бывший программист Looking Glass Марк Леблан (Marc Leblanc) провел прямую трансляцию своего первого прохождение ремейка System Shock от Nightdive

Хотя сейчас Леблан работает инженером в Riot Games, он был программистом в оригинальных версиях System Shock и Thief, и его воспоминания о Looking Glass Technologies (в конечном итоге Looking Glass Studios) - это определенная изюминка при просмотре новой версии игры, которую он помогал создавать.

"Если бы вы сказали мне, что через 30 лет я буду играть в ремейк этой игры и транслировать его в Интернет, - заявил ЛеБлан перед началом игры, - я бы сказал, что вы сумасшедший. Но вот мы здесь".

В своем первом стриме игры ЛеБлан был впечатлен визуальным обновлением Nightdive и тактильной детализацией, восхищаясь 3D-моделированием и анимацией, которые в свое время были недоступны для Looking Glass. "Мы видим свои ноги, в 1994 году такого не было", - пошутил ЛеБлан, увидев, как хакер погружает свое пространственно смоделированное тело в лечебной капсуле на медицинском уровне.

Разработчик, однако, скучал по озвучке оригинальной игры, которая часто включала непрофессионалов из офисов Looking Glass и окрестностей. ЛеБлан сразу же выкрикнул, что персонаж управления миссией Ребекка Лэнсинг озвучивала Хелен Дансмуар: "Она жила в соседнем коридоре от нас в Массачусетском технологическом институте", - вспоминает ЛеБлан. "Она была участницей оригинальной игры D&D, из которой родилось Looking Glass". Однако ЛеБлан был рад узнать, что музыкант и любимая фанатами актриса озвучивания Терри Брозиус была приглашена для перезаписи своих реплик в роли SHODAN.

ЛеБлан также поделился своими воспоминаниями о возникновении классического кода 0451 - номер первоначально появился в игре System Shock и стал визитной карточкой Looking Glass, а затем и жанра иммерсивных симуляторов в целом. Продюсер System Shock Уоррен Спектор утверждает, что код не был намеренной отсылкой к роману Рэя Брэдбери "Фаренгейт 451", и что он возник как реальный дверной код, используемый в офисах Looking Glass.

"Для протокола, это отсылка к Рэю Брэдбери", - настаивал ЛеБлан, когда впервые встретил канонический код в игре System Shock. Я знаю, что Уоррен сказал, что это не так, но это так".

"Хронология такова: мы сделали это [установили 451 в качестве внутриигрового кода двери], когда офис был в Лексингтоне, мы сделали это в качестве кода. Он был в игре долгое-долгое время". Далее ЛеБлан утверждал, что использование 451 в качестве кода двери во втором офисе Looking Glass в реальной жизни само по себе является отсылкой к игре, а также, возможно, некоторой угрозой безопасности.

Пэтти, офис-менеджер, кажется, спросила меня, какой код был в System Shock, - объяснил ЛеБлан, - и она сделала его кодом двери их реального офиса, что было безумно наивно. Это было бы нарушением безопасности первого порядка - опубликовать код двери в видеоигре

Какова бы ни была тайная природа 451 или более популярной 0451, ЛеБлан все еще продолжает играть в System Shock. В своей последней трансляции он исследовал исполнительный уровень Цитадели, так что у него впереди еще много System Shock. Вы также можете следить за VODами разработчика на YouTube или Twitch.